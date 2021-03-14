В России около миллиона незрячих и слабовидящих. Пятая часть из них - молодежь, люди не старше 22 лет. А это значит: электронная школа, дистант в вузе, смартфон, интернет с Instagram, WhatsApp. Как такое возможно? Рассказываем, как живут незрячие и слабовидящие люди в эпоху визуальщиков.

У Даниила Захарова - очень слабое зрение. Из-за этого в шестом классе пришлось перейти из частной школы в коррекционную. В итоге Даниил до 12-го класса учился в московской коррекционной школе-интернате номер два. И учился очень даже неплохо, в итоге сумел поступить в Финансовый Университет при правительстве.

Сейчас Даниил уже студент второго курса программы "Прикладная математика и информатика", профиль - "анализ данных и принятие решений в экономике и финансах". Заметим, дневного отделения, и на занятия ходит, как и все остальные зрячие студенты, каждый день. Точно так же, как они, слушает лекции, пишет конспекты, сдает сессии. Легко ли человеку, почти лишенному зрения жить в мире визуальщиков?

10:20. Вестибюль метро. Даниил с IPhone пишет в группу ВKонтакте: "Я в метро". Именно пишет, набирает текст точно так же, как и мы с вами. Специальная программа, установленная в IPhone, "читает" ему то, что высвечивается на экране. Оказывается, такие приложения есть во всех смартфонах. Все в порядке. Сообщение уходит. Тот из друзей, кто в эту минуту ближе всего к станции, подхватывает Даниила, и дальше ребята уже едут вместе. Но бывает, что добираться до нужной станции приходится самому.

"А если никого нет поблизости, но помощь все же нужна?", - спрашиваю. Парень улыбается: "Однажды подсчитал: за 20 минут ко мне в метро подошли 11 человек и предложили помочь!".

11:50. Начало занятий в университете. В расписании четыре пары - лекции и практические занятия. "Ничего сложного, - пожимает плечами Даниил. - Никакой особенной помощи мне не надо, а если что-то непонятно, поднимаю руку - преподаватель снова объясняет". Обычно он успевает на лекциях все записать. Активно пользуется "горячими клавишами". А вы десять лет за компьютером и не знаете их? Вот набор новичка: Ctrl и С - копировать текст, Сtrl и V - вставить, Сtrl и Z - отменить последнее действие. Есть еще Win-R, Alt-Tab, Alt-F4 - множество других полезных команд.

Как незрячие или слабовидящие записывают тексты на ноутбук? Точно так же, как и сообщения на IPhone - программа "видит", что ты написал и читает тебе это. Правда, на такой огромной скорости, что обычный человек воспринимает такую подсказку примерно как нечленораздельную фразу Новосельцева из "Служебного романа", когда он передразнивал секретаршу Верочку. И тексты тут могут быть огромными. Кто будет тебе начитывать текст - мужчина или женщина - выбираешь сам. Но мужской голос предпочтительнее - нашему уху его проще распознать. Самая популярная программа - Джос (JAWS). Она умеет читать даже ссылки и таблицы. Еще есть Voice Over и другие. Цифра может многое, сложности возникают только с формулами и изображением. Описывать картинки и фото машинный интеллект пока не удалось научить. Но прочитать подпись под ними - это запросто. Поэтому чем подробнее подпись под фото или рисунком - тем лучше для людей с нарушениями зрения.

13:20. Большая перемена на обед. У Даниила перекус с собой, он обычно покупает еду заранее - так проще. Но можно и пойти в буфет. В IPhone у него есть программа, которая распознает купюры. Собственно, таких программ много и знают они все валюты, разница только во времени "считывания". Если озвучка идет моментально, скорее всего, программа платная. Но есть и бесплатная - она дает ответ за пять секунд.

14.00. Снова пары. Но учеба в Университете - не только лекции и семинары. Еще Даниил участвует в разработке компьютерного приложения по навигации для незрячих и слабовидящих. Ты заходишь в любое здание, открываешь приложение, задаешь маршрут - поворачиваешь вокруг себя камеру смартфона, а тебе рассказывают, куда надо идти. "Работа большая, потому что нужна база данных разных зданий, собрать ее сложно",- говорит Даниил. Но такая навигация заметно упростила бы жизнь многих.

18:50. По расписанию сейчас тренинг. Он идет онлайн. Можно послушать по дороге домой. Около девяти вечера Данил уже дома. Есть время послушать книжку. Приложение бесплатное, в нем 70 тысяч разных электронных книг. А вот шрифт Брайля Даниил пока так хорошо и не выучил. Может, уж и не надо?

Интернат плюс интернет

Специальная коррекционная школа номер 2 в Москве - та самая, где учился Даниил Захаров. Пять лет назад тут было 120 учеников, сейчас почти в два раза больше. Плюс детский сад. 80-90 процентов выпускников школы-интерната поступают в вузы. Дело не только в том, что выросло число детей со слабым зрением, но еще и в том, что тут для них создают условия, позволяющие получить хорошие знания и что, может быть, не менее важно - вписаться в цифровую среду.

Учебники с крупным шрифтом, изучение шрифта Брайля и тактильные макеты никто не отменял, но появилось и другое - школа успешно учит детей не только алгебре и физике, но и жизни в сети.

Шесть лет назад интернат пригласил на работу своего выпускника - Алексея Любимова, который к тому времени был уже кандидатом педагогических наук, имел опыт работы в Институте коррекционной педагогики РАО и сотрудничал с Яндексом - помогал сделать его доступным для людей с нарушениями зрения. Алексей, заметим, незрячий. Вместе с женой Мартой они ведут в интернете просветительский проект, который помогает сделать интернет-ресурсы доступными для людей с нарушениями зрения.

Думаете, что сложного в том, чтобы посадить слабовидящего за компьютер? Надо просто сильно увеличить шрифт на экране! Попробуйте. Ну, увидите вы одно слово во весь экран. А что дальше? Как, к примеру, незрячему или слабовидящему ввести графический код подтверждения - капчу (это обычно несколько цифр или букв, высвечивающихся на экране)? Без нее даже почты не заведешь?!

Как работать со страницей, если в программу перевода введен не весь текст с нее? Как сделать для незрячих и слабовидящих удобной навигацию по интернет-странице? Они же эту страницу почти не видят, ориентируются на голос. А как понять, что именно озвучивает голос - меню или диалоговое окно? Некоторые решения подсказал именно Алексей. В школе-интернате он ведет специальные занятия по освоению информационных технологий для людей с нарушением зрения. Этот предмет для незрячих и слабовидящих учеников гораздо важнее, чем для тех, кто хорошо видит. Пандемия это еще раз доказала.

- Некоторые учителя и ученики были не очень довольны дистантом, а для нас он стал благом. Такой большой практики у нас еще не было. Школа-интернат сейчас вернулась к обычному режиму, но 30 учеников по тем или иным причинам остались на дистанте - например, кто-то находится на лечении, - говорит директор школы-интерната Павел Суворов. - Период дистанта позволил не прерывать учебу, учителя преодолели страх перед компьютером, а ученики получили новые знания.

Те школьники, которые решили, что дома на компьютерах им учиться удобнее - разного возраста. Наверняка, далеко не во всех этих семьях есть специальные стационарные увеличители и другая нужная техника. Но зато есть ноутбуки и другие гаджеты. В виртуальном мире нет лестниц, толпы и светофоров и он оказался в сложившейся ситуации для многих слабовидящих удобнее обычной школы. А вот теперь надо понять, как учить таких детей дальше? Ведь доступная среда, получается, уже не только пандусы и лифты, но и удобный интернет, которые учитывает особенности твоего развития.

Директор школы-интерната с этим согласен: "Дистант должен быть одним из элементов в обучении инвалидов. Если есть такая возможность, ею нельзя пренебрегать". Но школа должна знать и понимать, что у нее есть для этого. Нужны не только электронные доски, гаджеты и скоростной интернет, но еще и методисты, дефектологи, знающие основы информатики и представляющие себе, как использовать сеть для развития именно этого ребенка. Слабое зрение - часто сопутствующий диагноз. Учить слабовидящего ребенка с сохранным интеллектом и с умственной отсталостью - две большие разницы. А еще нужны средства на оплату нужных приложений и многое другое. И главное: придется признать, что никакие стандарты никогда не смогут угнаться за интернетом.