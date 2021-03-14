"Локомотив" одержал третью победу подряд, обыграв "Сочи"

В последнем матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" одолел на своем поле "Сочи" - 3:1. Героем встречи стал Франсуа Камано, оформивший дубль.

"Железнодорожники" выглядят очень бодро после рестарта сезона. Перед игрой с сочинцами, команда Марко Николича уверенно победила дома ЦСКА (2:0), а затем разгромила в Туле "Арсенал" (3:0). Сегодняшний соперник также был непростым. "Сочи" проводит очень стабильный сезон и борется за попадание в еврокубковую зону.

Счет "Локомотив" открыл ближе к концу первого тайма: на 42-й минуте свой дебютный мяч в Премьер-лиге забил Камано. Он же удвоил преимущество хозяев в начале второй половины. Впрочем, "Сочи" почти сразу же усилиями Артура Юсупова отквитал один мяч. Однако на большее гостей не хватило. Ну а окончательный счет на 89-й минуте установил Федор Смолов - 3:1.

"Локомотив" выиграл и поднялся уже на четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. Столько же набрали "Сочи" и "Рубин". Лидирует по-прежнему "Зенит" (45 очков), в топ-3 также идут "Спартак" (41) и ЦСКА (40).