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14.03.2021 19:04
Рубрика: Власть

Лед тоньше, воды - больше

МЧС закрывает переправы и готовится к бурным паводкам
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
МЧС России предупреждает: весной лед быстро теряет прочность. При этом, по предварительному прогнозу, резкое таяние снега и льда может вызвать бурное половодье.

В пресс-службе ведомства сообщили, что накануне были закрыты 16 ледовых переправ. Из разрешенных пока действуют 1043 ледовые дороги общей протяженностью свыше 21 тысячи километров, а также функционируют 143 зимника.

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"МЧС России проводит акцию "Безопасный лед". В ходе патрулирований водоемов инспекторы ГИМС МЧС России по-прежнему выявляют несанкционированные места массового выхода граждан на лед. К примеру, прошедшей зимой выявлено 39 незарегистрированных ледовых переправ, пользование которыми было связано с необоснованным риском для граждан", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, спасатели взяли на контроль 629 участков рек и готовятся к возможным аномально бурным паводкам.

Поводом для беспокойства о масштабах возможного половодья, как сообщили в пресс-службе ведомства, послужило то, что нынешняя зима почти на всей территории страны прошла со значительными отклонениями от климатической нормы параметров, связанных с образованием паводков.

"МЧС России в паводкоопасный период реализует комплекс превентивных мероприятий для предупреждения ЧС. На контроле ведомства находится развитие процессов весеннего половодья на 629 затороопасных участках, из них на 170 участках, где толщина льда превышает среднемноголетние значения или имеются предпосылки к осложнению гидрологической обстановки", - сообщили в пресс-службе министерства.

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Для мониторинга гидрологической обстановки на больших и малых реках подготовлено около 2 тысяч оперативных групп.

Кроме того, по данным МЧС, в готовности находятся 390 беспилотных воздушных судов, из них 15 самолетного типа и 375 - вертолетного типа.

Власть Безопасность Правительство МЧС Паводки в России

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