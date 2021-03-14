С начала года в рознице бензин подорожал на 2,1%. При этом за три последних месяца его стоимость на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%.

Одной из причин роста цен на топливо в рознице стал рост спроса на него из-за заморозков. Фото: Photoxpress

В пресс-службе Минэнерго отметили, что рост цен в марте связан с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен из-за сезонного увеличения потребления, а также частично возросшим на фоне заморозков спросом на основные виды топлива.

В ведомстве уточнили, что правительство уже направило нефтяным компаниям рекомендации по увеличению загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сырьем и производства моторного топлива для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращивания запасов к маю 2021 года. В том числе этому поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.

Нефтегазовые компании держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Свой положительный эффект дал совместный приказ минэнерго и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемого на бирже бензина до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%. При этом экономическая эффективность нефтепереработки и реализации топлива на АЗС будут также поддержаны решением правительства по корректировке параметров демпферного механизма.

Демпфирующий механизм работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней .

Разница в стоимости тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной цены (экспортная альтернатива/нетбэк) с декабря увеличилась в 6 раз, с 1,5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей. Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 55 тыс. рублей, а ее экспортная цена находится в районе 63,5 тыс. рублей. Главная причина - рост цен на нефть. Демпфер отставал от новых реалий и компенсировал лишь часть этой разницы.

"Оптовые цены на АИ-92 оказались уже настолько высоки, что и нефтебазы, которые закупают бензин у НПЗ, и АЗС, которые закупают продукт у нефтебаз, генерируют убытки", - говорит генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов. К 5 марта чистая маржа торговли АИ-92 на нефтебазах находилась на уровне минус 250 руб. за тонну, а на АЗС - минус 1,3 руб. за литр. Убытков бы не было, если бы не рекомендуемое государством сдерживание роста цен на бензин на АЗС. Увеличение размера демпфера даст НПЗ экономический стимул снизить оптовые цены.

"В начале марта розничный рынок находился под влиянием в первую очередь оптовых и мировых цен", - согласен независимый аналитик Виктор Костюков.

Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 55 тыс. рублей, а ее экспортная цена находится в районе 63,5 тыс. рублей

Но делать вывод о ситуации на основе первой недели рано.. Уже сейчас ясно, что биржевые цены пойдут вниз, считает Костюков.

В среднем россияне заправляются каждые 11 дней на 25 литров, платя за одну заправку около 1150 рублей. Увеличение стоимости на 2% не критично, но рост цен на топливо может привести к удорожанию других товаров. Например, в себестоимости сельхозпродукции в зависимости от ее вида доля топлива составляет - от 3% до 30%. Менее всего в птицеводстве и более всего в производстве зерновых. То есть рост цен на бензин может подстегнуть подорожание хлеба, муки, макарон.