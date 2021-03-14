Минфин назвал основной критерий эффективности госкомпаний

Показатель эффективности работы госкомпаний - это вопрос дивидендной политики. Количество госкомпаний, которые платят в дивиденды более 50% от прибыли, к 2024 году должно увеличиться. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Росимущества.

"Мы ставим задачу, чтобы все компании четко понимали, что политика государства заключается в том, что если государство владеет активом, то этот актив должен либо работать на государство, приносить доход, либо этот актив резервный. Какой резон, что называется, в этом активе и какой эффект государство получает от использования этого актива?" - сказал Силуанов.

Таким образом, вопрос дивидендной политики является показателем эффективности работы компании с госучастием, подчеркнул министр финансов. По словам Силуанова, в прошлом году доход российского бюджета от дивидендов госкомпаний составил 421 млрд рублей, и эта цифра оказалась "выше ожиданий". "Росимущество и минфин занимают единую позицию при формировании дивидендной политики: за обеспечение направления на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО", - добавил в своем выступлении на коллегии глава Росимущества Вадим Яковенко.

В 2020 году в бюджет вместе с дивидендами поступило более 462 млрд рублей, уточнили в Росимуществе. Поступления доходов от сдачи в аренду федерального имущества и продажи земельных участков здесь в совокупности составили 14 млрд рублей.