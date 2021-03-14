Минтруд Беларуси заявил о резком сокращении числа безработных

Реализация социальной программы в Беларуси, население которой в текущем году не превышает десяти миллионов человек, позволила значительно сократить и количество безработных в республике. Об этот свидетельствуют, в частности, и статистические исследования, проведенные в самом начале весны Министерством труда и социальной защиты РБ. Если на 1 марта в стране на учете в качестве безработных состояло 8,3 тысячи человек, то годом ранее на ту же дату их было 10,2 тысяч человек, или на 18% больше, сообщает министерство.

В данной статистике, поясняют эксперты, под безработным понимается трудоспособный гражданин, "не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и социальной защите". Уровень зарегистрированной безработицы таким образом составил 0,2% - по сравнению с 1 марта 2020-го. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, Гомельской и Минской - 0,2%, Минске - 0,1%.

Правда, наниматели предлагают 72,1 тысячу свободных рабочих мест, что на 13,6% меньше, чем на ту же дату годом ранее. Зато спрос на работников по рабочим профессиям традиционно самый высокий - 61% от общего числа вакансий.

В белорусской столице, судя по данным статистики, на одного безработного приходится 20,3 вакансии, в столичном регионе - 13,2, Гродненском - 8,6, Гомельском - 8,5, Брестском - 5,6, Могилевском - 5,5 вакансий. А вот в Витебской области меньше всего предложений на одного безработного - 4,9.

В первые два месяца этого года за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тысячи человек, из которых 10,5 тысяч уже поставлено на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы в январе-феврале 11,3 тысяч человек трудоустроено на постоянную работу, 664 человека направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 3,7 тысячи участвовали в оплачиваемых общественных работах и 11 семей безработных переселены на новое место жительства и работы. Эти данные приводит БЕЛТА, цитируя официальную статистику.