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14.03.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Базовые задания

Кандидатов в чиновники начнут оценивать по-новому
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Стать чиновником станет проще. Но только для тех кандидатов, кто реально хочет попасть на госслужбу, а не мечтает, что их туда устроят по протекции.

С 1 апреля по 1 августа нынешнего года Минтруд предлагает провести эксперимент по оценке знаний кандидатов в чиновники на основании обобщенных заданий. Для этого будет создана единая электронная база знаний для кандидатов на госслужбу, говорится в проекте постановления, разработанного ведомством.

Фото: iStock
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В базу включат различные задания в зависимости от должностных обязанностей, областей и видов службы, а также актуализируют уже имеющиеся задания, уточняется в пояснительной записке к документу. Сегодня каждый федеральный орган власти, равно как и региональный, размещают вакансии на специальном портале. Там указываются должность и требования к ней.

Во время конкурса претенденты должны пройти тесты, которые оценивают их уровень знания Конституции, закона о госслужбе, и ряд других.

По итогам конкурса претенденты допускаются до собеседования с членами специальной комиссии. Комиссия окончательно делает вывод - достоин или не достоин кандидат стать государственным или муниципальным чиновником. "Если кто-то оказался более успешен, то претендент, набравший достаточное количество баллов, может быть рекомендован в кадровый резерв", - рассказал "Российской газете" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он также подчеркивает, что конкурс проводится не по всем должностям. Например, нет конкурсов на должности заместителей министров и директоров департаментов.

При поступлении на службу прошедшие отбор кандидаты должны представить декларацию о доходах, имуществе и информацию об отсутствии судимости, наличии или отсутствии конфликта интересов, документы об образовании, справку о состоянии здоровья, а также трудовую книжку.

Для оценки знаний кандидатов на госслужбу будет создана единая электронная база заданий

Как подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, сейчас предлагается сделать процесс оценки знаний кандидатов в госслужащие более автоматизированным. "Погалаю, что главная цель новой системы - борьба с коррупцией при приеме на госслужбу. Ведь сейчас комиссия бывает зачастую слишком снисходительной к кандидатам. Кроме того, это поможет отсеивать уж совсем одиозные кадры: сделает государственный аппарат более прозрачным, квалифицированным и управляемым", - добавляет Зубец.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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