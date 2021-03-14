ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне

Федеральная налоговая служба с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне. По новым правилам, ФНС сможет запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствам, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. На ответ у банков будет три дня.

Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.

Новые правила призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий. Это касается не только доходов, но и расходов, что позволит сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов.

"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников "серого" сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", - пояснила РИА Новости старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.