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14.03.2021 07:40
Рубрика: В мире

Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане

Специалисты, расследующие авиакатастрофу в районе аэропорта Алма-Аты, рассматривают три основных версии крушения самолета: погодные условия, техническую неисправность и человеческий фактор.

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Напомним, военный Ан-26, летевший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, упал в районе аэропорта назначения. Воздушное судно загорелось, четыре человека погибли. Еще два человека были оперативно доставлены в больницу. "Пострадавшие были прооперированы и сейчас находятся в реанимации. У них переломы и черепно-мозговые травмы. Один из пострадавших получил ожоги тела второй и третьей степени. Состояние пациентов стабильно тяжелое", - рассказали ТАСС в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

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