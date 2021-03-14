Неверов напомнил Зюганову, что в России уже есть "налог на богатых"

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал высказывания Геннадия Зюганова и напомнил, что в России уже есть "налог на богатых".

Председатель КПРФ, говоря о новых правилах назначения выплат нуждающимся семьям, которые разрабатываются в Минтруде, предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

"У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов (в год) ставка подоходного налога выше", - приводит РИА Новости слова Сергея Неверова. По его словам, налоги в России собирают достаточно хорошо.

При этом надо стремиться к тому, чтобы бедность в стране снижалась, на это направлены все усилия, сказал парламентарий.