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14.03.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Неверов напомнил Зюганову, что в России уже есть "налог на богатых"

Текст: Ксения Воронцова

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал высказывания Геннадия Зюганова и напомнил, что в России уже есть "налог на богатых".

Председатель КПРФ, говоря о новых правилах назначения выплат нуждающимся семьям, которые разрабатываются в Минтруде, предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

"У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов (в год) ставка подоходного налога выше", - приводит РИА Новости слова Сергея Неверова. По его словам, налоги в России собирают достаточно хорошо.

При этом надо стремиться к тому, чтобы бедность в стране снижалась, на это направлены все усилия, сказал парламентарий.

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Экономика Финансы Налоги Партии "Единая Россия"

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