Зюганов прокомментировал предложение Минтруда по выплатам семьям

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал новые правила назначения выплат нуждающимся семьям, которые разрабатываются в Минтруде: он предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

Напомним, что сейчас разрабатываются обновленные правила предоставления выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет. Помимо среднедушевого дохода предполагается учитывать количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все движимое и недвижимое имущество.

"Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям". Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых", - написал Зюганов в своем канале в Telegram.

По мнению лидера КПРФ, одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. "Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия", - отметил он.