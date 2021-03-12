Минтруд: У получателей пособия может быть несколько видов имущества

Новости

Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко 14:53
Коронавирус в 2020 году выявлен почти у 4 тысяч заключенных 14:53
Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в ближайшем к Москве регионе 14:46
Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов 14:42
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 14:42
Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14:20
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке 14:16
В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД 14:15
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года 14:12
Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей 14:01
В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка 13:50
У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома" 13:49
Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca 13:48
Определены даты проведения Восточного экономического форума 13:45
"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка 13:43
ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных 13:42
В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажном доме 13:39
Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа 13:38
Смертность в российских тюрьмах снизилась вдвое 13:32
В Петербурге под домашний арест отправили совладельца сети Spar 13:32
Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний 13:30
"Коммунисты России" предложили дать возможность вступать в партии через госуслуги 13:29
Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19 13:26
В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду 13:22
"Почта России" установит постаматы в метро 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 14:37
Рубрика: Экономика

Минтруд: У получателей пособия может быть несколько видов имущества

Текст: Елена Манукиян
Претендовать на пособие на детей от 3 до 7 лет сможет семья, у которой есть квартира, дом, дача, гараж, машина и трактор одновременно, уточнили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что сейчас пересматриваются критерии нуждаемости семей. При назначении выплат теперь будет учитываться имущество. Однако у получателей выплаты оно может быть разное и нескольких видов, оцениваться материальное положение семьи будет в совокупности.

Фото: РИА Новости
В России появится цифровая платформа для оформления социальных выплат

"Так, если у семьи одна квартира или один дом, то они могут быть любой площади. Но при наличии второй жилплощади, малообеспеченными будут признаваться только те семьи, где на каждого человека приходится менее 24 квадратных метров жилой площади. Если домов несколько, то к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров жилой площади, - рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также подчеркнули, что при разработке критериев учтена, в том числе, территориальная специфика регионов, потому что где-то и моторная лодка - необходимое средство передвижения.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты