Минтруд: У получателей пособия может быть несколько видов имущества

Претендовать на пособие на детей от 3 до 7 лет сможет семья, у которой есть квартира, дом, дача, гараж, машина и трактор одновременно, уточнили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что сейчас пересматриваются критерии нуждаемости семей. При назначении выплат теперь будет учитываться имущество. Однако у получателей выплаты оно может быть разное и нескольких видов, оцениваться материальное положение семьи будет в совокупности.

"Так, если у семьи одна квартира или один дом, то они могут быть любой площади. Но при наличии второй жилплощади, малообеспеченными будут признаваться только те семьи, где на каждого человека приходится менее 24 квадратных метров жилой площади. Если домов несколько, то к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров жилой площади, - рассказали в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также подчеркнули, что при разработке критериев учтена, в том числе, территориальная специфика регионов, потому что где-то и моторная лодка - необходимое средство передвижения.