Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам

Сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от достатка семьи и сможет составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума, сообщили в Минтруде.

То есть, пособие станет более адресным, уточнили в ведомстве.

Обновленные правила предоставления выплаты сейчас разрабатываются. Учитываются обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.

Так, 50% регионального прожиточного минимума принимается за его базовый размер. Но если среднедушевой доход семьи, получающей эту выплату, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то сумму увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости и до 100%.

"Важно обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотреть комплексную оценку нуждаемости, которая учитывает доходы и имущественную обеспеченность граждан, сохранить при этом простой способ получения выплаты, то есть - по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты)", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Раньше всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума.

Ранее "РГ" сообщила, что президент Владимир Путин подписал указ о ранжировании размера выплат на детей от 3 до 7 лет.