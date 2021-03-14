Оман заблокировал голосовую соцсеть Clubhouse

Султанат Оман заблокировал голосовую социальную сеть Clubhouse на своей территории, сообщает новостное агентство WAF.

Согласно заявлению Государственного регулятора в области телекоммуникаций Омана, приложение "заблокировано ввиду его ненадлежащей авторизации в структуре регулятора", а также потому, что оно еще не получило лицензию от регулятора.

В Омане под запретом находятся многие приложения, использующие IP-телефонию, которая применяет шифрование. Clubhouse также относится к приложениям, использующим VoIP. Но в связи с пандемией коронавируса власти султаната временно разрешили использование подобных приложений "для обеспечения непрерывности работы в государственном и частном секторах, а также для нормального функционирования системы образования в удаленном режиме".

Также замедление работы Clubhouse было зафиксировано в марте и в других странах Персидского залива, например, в ОАЭ.

Clubhouse - социальная сеть, базирующаяся на голосовой связи. В ней отсутствуют текстовые заметки, вместо этого приложение создает отдельные "комнаты" по интересам, где участники могут послушать, о чем идет речь или выступить сами. При этом присоединиться к Clubhouse можно только по приглашению.