Пекин обвинил Alibaba в нечестном бизнесе

Власти Китая намерены наложить на интернет-платформу Alibaba самый крупный в истории страны штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников WSJ, с Alibaba планируют взыскать более 975 миллионов долларов. На аналогичную сумму в Китае в 2015 году уже был оштрафован американский производитель микросхем Qualcomm, который завышал цены на лицензии, пользуясь своим доминирующим положением на рынке. На данный момент это самый крупный корпоративный штраф в истории Китая.

Напомним, что в феврале Пекин включил интернет-компании в сферу действия антимонопольного законодательства. Новые правила запрещают интернет-платформам назначать разные цены на одни и те же продукты и услуги в зависимости от покупательной способности, истории потребления или предпочтений конкретных пользователей. А также принуждать клиентов делать выбор в пользу одной интернет-платформы, что является распространенной практикой на рынке. Кроме того, компании обязаны сообщать властям о любых шагах, которые могут быть расценены как монополистические.

Так, власти Китая начали расследование в отношении Alibaba на предмет ведения нечестной борьбы с конкурентами. По версии регуляторов, компания ограничивала продвижение на своих сайтах товаров продавцов, которые размещали свою продукцию и на других интернет-платформах, таким образом вынуждая клиентов пользоваться только услугами Alibaba. Стоит отметить, что это не первое расследование в отношении Alibaba. В декабре Государственная администрация регулирования рынков КНР наложила штрафы на Alibaba, Tencent и SF Express за три сделки по приобретению компаний, которые эксперты по правовым вопросам охарактеризовали как первую в стране серию антимонопольных мер в отношении технологических компаний.

Что касается непосредственно ситуации с Alibaba, напомним, что в октябре минувшего года на конференции в Шанхае основатель компании Джек Ма выступил с критикой международных норм финансового регулирования и сравнил китайские государственные банки с "ломбардами". После выступления Джек Ма перестал появляться на публике. Его отсутствие длилось в общей сложности три месяца, а тем временем антимонопольные органы Китая начали усиливать контроль за поведением технологических компаний. Это дало основания прежде всего западной прессе говорить о возникновении конфликта Джека Ма с китайскими властями.

Пекин включил интернет-компании в сферу действия антимонопольного законодательства

Официальная позиция Китая такова, что "антимонопольные правила в стране были сформулированы для защиты честной конкуренции на рынке, и их не следует интерпретировать как подавление технологических гигантов". Напомним, на этой неделе в КНР оштрафовали 12 компаний, в число которых вошли Baidu, Didi Chuxing, JD.com, ByteDance, а также Tencent Holdings. Каждая компания должна выплатить почти 80 тысяч долларов США за сокрытие информации от правительства о приобретении более мелких компаний-конкурентов и создании совместных предприятий.