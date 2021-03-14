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14.03.2021 18:01
Рубрика: Культура

Граница смысла

Почему YouTube ограничил доступ к документальному фильму
Текст: Сусанна Альперина
В скором времени отмечается седьмая годовщина с тех пор, как Крым вошел в состав России. Перед датой привлекла к себе внимание скандальная ситуация, связанная с тем, что Google наложил ограничение на YouTube на фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину". Причем картина вышла в свет 15 марта 2015 года. В ней речь идет о знаменитом референдуме, а также в ленту включено интервью президента Владимира Путина по этому поводу. Обозреватель "РГ" связалась с первым заместителем генерального директора ВГТРК, автором фильма Андреем Кондрашовым и попросила его прокомментировать ситуацию.
Ограничения картины оказались "приурочены" к седьмой годовщине крымского референдума. Фото: РИА Новости Ограничения картины оказались "приурочены" к седьмой годовщине крымского референдума. Фото: РИА Новости
Ограничения картины оказались "приурочены" к седьмой годовщине крымского референдума. Фото: РИА Новости

Андрей, Google не заблокировал ваш фильм...

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Андрей Кондрашов: ...он ограничил доступ. Хорошо хоть полностью не заблокировал, потому что сейчас - вертикальный взлет интереса к фильму именно благодаря такому поведению Google. Фильм посмотреть можно. Но сами представители Google говорят, что они поставили возрастные ограничения, потому что там есть сцены насилия. Но тут мы в очередной раз имеем дело с двойными стандартами, поскольку все сцены насилия, которые их смутили, касаются событий на майдане. Однако если мы посмотрим любой киевский фильм, прославляющий свободолюбивый майдан, то увидим абсолютно те же сцены насилия. Но там сцены насилия хорошие, а у нас - плохие.

Фильм ваш вышел в 2015 году. Как я понимаю, до этого времени он никому не мешал.

Андрей Кондрашов: Сейчас сами представители Google утверждают, что ограничения были ими наложены еще в прошлом году. Не исключено. Но сам факт, что они обращаются к контенту, который вышел давно, означает то, что они проводят ревизию в целом по тому, что производят наши большие государственные холдинги, которые им мешают доводить до аудитории свою - в кавычках - правду. Аргументов у них в значительной степени меньше, чем у нас, им гораздо проще ограничить доступ аудитории к реальным фактам, с которыми они не могут поспорить.

А конкретно с вашими фильмами такое в первый раз происходит?

Андрей Кондрашов: Да. Но это не первый раз, когда происходят ограничения и блокировки контента холдинга ВГТРК.

Все это может кончиться тем, что в России Google и иностранные соцсети потихоньку выдворят из страны за такие поступки и создадут что-то свое? Может быть такое?

Андрей Кондрашов: Они сами идут по этому скользкому пути. Года полтора назад, по нашим наблюдениям, встали на этот путь. Например, за полтора года один YouTube уничтожил 200 российских аккаунтов без объяснения причин. О чем это говорит? О том, что нас цензурируют так, как будто мы находимся на территории США. И если, например, Дойче Банк или Фольксваген подчиняются решениям Бруклинского суда, то здесь даже не суд. Тут вершат цензуру по отношению к иностранным средствам массовой информации, при этом зарабатывая на территории России немаленькие деньги.

За полтора года один YouTube уничтожил 200 российских аккаунтов без объяснения причин. О чем это говорит?

Они, разумеется, захотят остаться на этом рынке. Потому что тот же самый Google сильно жалеет, что ушел девять лет назад с рынка Китая - теперь его туда просто не запускают: у Китая есть своя поисковая система не хуже Google. И у нас есть! И они станут такими же мощными, какими должны быть, только если монополисты освободят этот рынок. И сейчас сознательно нарушая и не соглашаясь снимать ограничения с ряда нашего контента, они добьются в конце концов исполнения судебных решений, за которыми могут последовать решения более жесткие. Потому что либо они, находясь в России, исполняют законодательство РФ, либо они идут на свою территорию и исполняют свое собственное законодательство. У нас есть современная и свободная платформа "Смотрим", великoлепный Mail.ru, отличный "Яндекс"... А также Rutube, который никак не хуже YouTube. Но ему не достаются пользователи, которые заходят в уже заранее монетизированный YouTube.

Андрей Кондрашов: Сегодня взлет интереса к фильму именно благодаря такому поведению Google. Фото: Телеканал Россия
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