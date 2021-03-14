Полиция Британии начала расследование в отношении жены Асада

Полиция Великобритании начала расследование в отношении гражданки Соединенного королевства Асмы аль-Асад, супруги сирийского президента, сообщает издание The Sunday Times.

По информации газеты, ей может грозить лишение британского гражданства, а также объявление в международный розыск по линии Интерпола, если следователи придут к выводу, что она в последние десять лет имела отношение к терактам в Соединенном королевстве, в частности - подстрекала к ним и выступала в их поддержку.

Расследование началось после обращения международной адвокатской палаты Guernica 37.

При этом неясно, сможет ли британский суд рассмотреть дело в отсутствие ответчика, если следствие инициирует судебный процесс в отношении супруги Башара Асада. В случае выдачи Интерполом "красного уведомления" госпожа Асад практически не сможет выезжать за пределы Сирии. Также Соединенное королевство сможет направить в Дамаск запрос о ее экстрадиции.

Асма Асад уже была включена в санкционный список Великобритании и ЕС в 2012 году, также она находится под американскими санкциями.

Сорокапятилетняя Асма аль-Асад родилась в Лондоне, там же окончила Королевский колледж, работала экономическим аналитиком в Deutsche Bank и в инвестиционном отделении J. P. Morgan. Башар Асад познакомился с ней, когда проходил стажировку в Лондоне в качестве врача-офтальмолога. Они поженились в 2000 году.