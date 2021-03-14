Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным

Несмотря на развернутую в Польше кампанию против поставок российского газа, отказаться от него будет весьма дорого, считает независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк, чья статья была опубликована в издании Myśl Polska.

В частности, автор напоминает на примере Украины, официально отказавшейся от российского газа в 2015 году, что Европа делала хорошие деньги на этом. "Весь импортировавшийся на Украину через систему реверса газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", - пишет Щенсняк.

Сходная ситуация, отмечает он, и в Литве, которая в 2014 году заявила, что больше не зависит от российского газа, поскольку построила в Клайпеде плавучий СПГ-терминал "Независимость" стоимостью 2 миллиарда евро. Однако цены на норвежский сжиженный газ оказались очень высокими, плюс надо покрывать расходы на создание терминала.

"...большие расходы еще впереди, в особенности для простых потребителей, которые видят их в своих счетах за газ, - отмечает автор статьи в Myśl Polska. Крупных покупателей сырья обязали покрывать как минимум четверть своих потребностей при помощи сырья с терминала "Независимость". Система работала плохо, угроза разорения нависла над "Ахемой" - единственной крупной литовской химической компанией".

Оказалось, что российский газ для Литвы значительно выгоднее европейского, и сейчас на терминал в Клайпеде поступает, хотя и без особой огласки, все больше сырья из России.

"Россия уже занимает первое место в поставках сжиженного газа в Европу, так что… для защиты от ее дешевого сырья придется возводить очень высокие стены. При этом нужно будет не забыть о том, чтобы перерезать трубы, по которым поступает сырье из России, позволяющее сейчас Литве покрывать более 50 процентов внутреннего спроса. Что же получается: несмотря на огромные расходы литовцы так и не смогли освободиться от российского газа?", - задает вопрос польский автор.