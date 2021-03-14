Критерии нуждаемости семей при назначении им выплат на детей от 3 до 7 лет планируют оценивать комплексно, рассказали в Минтруде. Обновленные правила предоставления выплаты сейчас разрабатываются.

В ведомстве пояснили, что помимо среднедушевого дохода теперь будет учитываться движимое и недвижимое имущество.Так, например, семья, претендующая на выплату, может обладать одной квартирой или домом любой площади. Но если квартир несколько, то их площадь не должна превышать 24 квадратных метров на каждого члена семьи. Если домов несколько, то к малообеспеченным будут относиться те, у кого на каждого члена семьи приходится менее 40 квадратных метров жилой площади. Семья также может иметь дачу, земельный участок площадью не более 0,25 Га, одну машину или две в случае, если она многодетная. Однако автомобиль не должен принадлежать люксовому бренду.

"Государство должно помогать, но помогать не вслепую, а именно тем, кто объективно должен получать больше", - говорит председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, первый год показал, каким должен быть механизм, чтобы выплаты были и адресными, и справедливыми.

В минтруде уточнили, что претендовать на пособие сможет та семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, машина и трактор одновременно. "Учтена в том числе территориальная специфика регионов, потому что где-то и моторная лодка - необходимое средство передвижения", - подчеркнули в ведомстве.

По-прежнему основным критерием для назначения выплаты остается среднедушевой доход семьи, который должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. А вот размер пособия с этого года может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума, зависит он от степени нуждаемости семьи. Так 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплату увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости и до 100%. Впервые студентов в возрасте до 23 лет будут учитывать в составе семьи при оценке ее нуждаемости для назначения выплаты на их младших братьев и сестер. В 2020 году при расчете среднедушевого дохода семьи совершеннолетние дети не рассматривались. Однако подход решили поменять, поскольку, если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей, говорится в сообщении пресс-службы минтруда.

Обратиться за выплатой на детей от 3 до 7 лет россияне смогут до конца года. Деньги придут за весь период, независимо от того, в каком месяце за ними обратилась семья. В ведомстве пояснили, что пособие назначается на один год и выплачивается на детей с трехлетнего возраста до достижения ими восьми лет. То есть заявление на него нужно подавать ежегодно. Это можно сделать через портал госуслуг или лично в МФЦ до 31 декабря, все причитающиеся выплаты за предыдущие месяцы человек все равно получит.

Всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет предусмотрено более триллиона рублей на ближайшие три года

При этом семьям, которые обратятся за пособием после 1 апреля 2021 года впервые, оно будет назначено на 12-месячный период уже с учетом новых требований. Семьи, которым по состоянию на 1 апреля 2021 года ежемесячная выплата ранее уже была назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в любое время после истечения этого периода. Органы соцзащиты проверят доход и имущество, после чего назначат выплату в новом размере. Кроме того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года. Если семья получала выплату в январе - марте, а в апреле срок получения пособия уже истек в связи с достижением ребенком возраста 8 лет, у нее сохраняется право до конца года обратиться за расчетом доплаты к ранее полученному пособию с учетом новых правил определения размера выплат.

На усилении адресности выплат настаивала Счетная палата. Это вопрос не только социальной справедливости, но и экономики - у бедных и богатых принципиально разная структура потребления. Первые покупают в основном отечественную продукцию (и соцвыплаты трансформируются в поддержку российских производителей), вторые - импортную.