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14.03.2021 06:35
Рубрика: Общество

Профессор сделал заявление об опасности салата из огурцов и помидоров

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков прокомментировал распространенное мнение о том, что сочетание огурцов и помидоров, например, в любимом многими салате, может быть небезопасно для здоровья.

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С одной стороны, в интернете можно услышать, что такое сочетание лишает организм витаминов и микроэлементов, которые человек мог бы получить, употребляя эти овощи отдельно. С другой, что нельзя есть огурцы с помидорами, потому что сочетание продуктов нехорошо влияет на почки и печень.

Алексей Ковальков ответил на такого рода сообщения. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

По словам доктора, различные продукты, которые мы съедаем в течение дня, "могут оставаться в желудочно-кишечном тракте часами, а иногда и сутками".

"И вот вы съедаете, а там всё равно всё это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть всё, но желательно, в основном, питаться теми продуктами, которые растут над землёй, я про овощи. За исключением чеснока и лука. А корнеплоды лучше исключить на момент похудения", - отметил диетолог.

Ранее врач посоветовал начинать прием пищи с горсти отрубей - это помогает не переесть.

"Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать", - объяснил доктор.

Наука Общество Здоровье

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