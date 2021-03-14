Прощеное воскресенье: как научиться прощать

С наступлением 14 марта - Прощеного воскресенья, последнего дня Масленицы - социальные сети начинают наводнять открытки с незатейливым текстом: "Прости меня в Прощеное воскресенье", "Прошу у вас прощенье в святое воскресенье", "В это утро воскресенья я прошу у вас прощенья"… Эта и прочая рифмованная дребедень, свидетельствуют: идея великодушного прощения в день Прощеного воскресенья шагнула в массы.

Все бы хорошо, только вот попросить прощение и простить - совсем не то же самое, что легким движением переслать знакомым лубочную картинку с ангелочком. Все гораздо серьезней. В чем же смысл праздника, которому поэты и писатели посвящают стихи и книги, называемые просто и одновременно глубоко - "Прощеное воскресенье"? Давайте разбираться.

Всю текущую неделю, с 8 марта, в России отмечали Масленицу - разгульный и щедрый праздник. Заканчивается Масленица одним из самых важных дней в году - Прощеным воскресеньем, днем, специально отведенным Церковью для того, чтобы мы могли примириться с ближними и дальними. Впереди долгий путь Великого поста (15 марта - 1 мая) - время покаяния, молитвы и сосредоточенной устремленности всех сил человека к Богу. И поскольку покаяние невозможно без прощения, в преддверии Великого поста и установлен день, когда мы можем, не наступая на мозоли своего самолюбия, искренно произнести: "Прости меня!". И с облегчением услышать: "Бог простит! И я прощаю".

По окончании вечернего богослужения Прощеного воскресенья в храмах совершается специальный чин (то есть обряд) - Чин прощения. Красивое и торжественное действо, когда настоятель храма или монастыря коленопреклоненно испрашивает прощение у всех - и у своих подчиненных, вплоть до самого скромного чтеца, и у пришедших в Прощеное воскресенье в храм верующих. А те, тоже с земным поклоном, отвечают: "Бог простит! И я прощаю!" После этого все, по очереди, уже сами подходят к настоятелю и испрашивают прощение у него.

Чин прощения - древний монастырский чин, появившийся в те времена, когда монахи, удалявшиеся на время Великого поста в пустыню, не зная, доживут ли они до дня Пасхи - праздника Воскресения Христова, прощались друг с другом. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил, что Господь "ждет, что в этот святой вечер откроются наши сердца для искренней взаимной любви. Ждет, что, победив с помощью Божией в себе гордость, мы обретем в себе силу и с чистым сердцем и открытой душой подойдем к обиженному нами и скажем: "Прости меня Бога ради!"

Советы святых. Как простить?

1. Что есть обида?

Обида ставит преграду не только между людьми - обидевшим и обиженным. Обида ставит преграду между нами и Богом. Обиженность - сумеречное состояние души, ее занятость своей реальной, но чаще мнимой ущемленностью, когда все мысли и чувства сконцентрированы на одном: "Меня обидели! Как они посмели!" Обида - спутница гордыни, индикатор того, что мы почитаем центром мироздания свое "Я", а Бога переместили на периферию нашего внутреннего мира и не верим в то, что Бог нас любит, желает добра и всегда "изыскивает пути нашего спасения". Но раз главными действующими лицами своей жизни мы видим себя и своих обидчиков, то в ответ на обиду вырастает желание поквитаться.

2. Как "сворачивать голову бесу обидчивости"?

Обида, как чувство сиюминутное - "состояние, естественное природе человека, хотя и не похвальное". Важно, заметив в себе рождение обиды, остановить ее, не дать ей найти "долгого пристанища" в сердце. Останавливать надо на стадии появления ответного слова, гневной вспышки, потому что они порождают новый всплеск неприязни. Выяснение отношений сгоряча ничего не дает.

3. Как простить?

Не забыть обиду, не затолкать ее в дальний угол подсознания и уж тем более не таить в глубинах сердца, поджидая часа возмездия, нет! Все это губительно для души, в которой обиде позволили прочно обосноваться. Поэтому важнейший вопрос духовного здоровья: как простить? Ведь только прощение, как акт любви, способно уничтожить зло. А опыт прощения приближает нас к Богу.

Итак, задушил в себе выплеск гнева, иди дальше. Не дай обиде укорениться, прописаться в твоем сердце уже на длительный срок. Не лелей ее. Не позволяй ей терзать себя мыслью о том, как с тобой несправедливы. Вспомни, как часто ты сам обижал. Как часто был немилосерден, жесток, просто невнимателен. Занятым своими проблемами, эгоистично холоден к чужой боли. Вспомнив, подумай: "Прости меня, Господи! Я и сам ничем не лучше обидчика!"

Но если все-таки ты понимаешь, что обидчик объективно творит зло, пожалей его, потому как "нет ничего опасней, чем оказаться на стороне сил зла", пожалей, а не вставай с ним в одну плоскость, действуя его же методами. Помолись за несчастного, вспомни Христово: "Господи, прости им! Ибо не ведают, что творят!" Старайся впредь не вспоминать причиненного тебе зла. Найди что-то хорошее в обидевшем тебя. Постоянно держи это в голове. Попробуй восстановить разрушенные добрые отношения. Искреннее, проникнутое любовью, смирение со стороны оскорбленного не раз усмиряло самых лютых оскорбителей.

4. Зачем прощать?

Все мы грешны, все нуждаемся в Божьей милости, с одной стороны. И все мы связаны между собой - с другой. Грех одного неизбежно приводит к цепной реакции зла. Остановить лавину, давно бы уже разрушившую наш мир, можно только любовью. И, как частное проявление этой любви, прощением.

Объясняя нам эти духовные аксиомы, Господь так определяет условие, когда мы можем быть прощены: "...если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". Больше того, Бог дает нам меру, формулирует, насколько мы будем прощены и помилованы: ровно настолько, насколько мы сами научились прощать. Помните, в молитве "Отче наш" мы сами просим Господа: "...и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим".