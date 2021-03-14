Новости

В Турции начали прививать от COVID-19 работников туристической сферы 06:30
Развеян миф о "правиле пяти секунд" при падении еды 06:18
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 05:28
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника 05:27
В семи районах Сахалина возможен сход лавин 05:05
Британский астрофизик раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 04:25
В Магадане водитель маршрутки заставил школьника идти пешком в мороз 04:11
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР 03:57
Из-за снегопада в Колорадо отменили почти две тысячи авиарейсов 03:26
Почти 500 случаев COVID-19 выявили на открытом в карантин заводе Tesla 02:58
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек 02:37
Одиннадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Бельгии 01:50
Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе 01:25
Панарин отметился передачей в первом матче "Рейнджерс" после возвращения 00:25
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки 00:22
Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину 13.03.2021
В РПЦ надеются на встречу предстоятелей православных церквей в 2021 году 13.03.2021
Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V" 13.03.2021
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева 13.03.2021
Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ 13.03.2021
Гинцбург: "Спутник V" показал эффективность для пожилых людей 13.03.2021
Биатлонистка Куклина назвала выступление в гонке преследования "дном" 13.03.2021
В Норвегии госпитализировала медиков после прививки AstraZeneka 13.03.2021
В Госдуме с юмором оценили заявления Кравчука 13.03.2021
В Аргентине забросали камнями автомобиль президента 13.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 06:18
Рубрика: Общество

Развеян миф о "правиле пяти секунд" при падении еды

Текст: Алексей Иванов

Многие из нас слышали о так называемом правиле пяти секунд: дескать, если быстро поднять упавшую еду, ее не успеют облюбовать микробы, а значит такую пищу можно смело есть. Однако ученые советуют не рисковать, даже если "местом происшествия" является ваш дом.

Фото: iStock
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом

В лучшем случае упомянутое выше правило может работать в отношении стола, чистота которого сомнений не вызывает, то есть у вас дома. Тогда риск будет минимальным, заявил радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Если речь идет про стол в чужом помещении, испытывать судьбу не стоит. А вот упавшая на пол пища должна отправиться в мусорное ведро однозначно, даже если это ваша родная кухня, а поверхность кажется чистой.

По словам Андрея Шестакова, так как микробы глазу не видны, объективно оценить чистоту пола мы не в состоянии. Опасность заключается в том, что ранее мы могли занести домой болезнетворные микроорганизмы от другого человека или животного. В то же время впадать в панику не стоит, ведь большинство микробов безопасны или даже полезны. Достаточно соблюдать общие правила гигиены.

Как уже писала "РГ", несколько лет назад об ошибочности "правила пяти секунд" заявили и американские ученые. Они провели серию экспериментов с несколькими продуктами питания, которые роняли на различные поверхности. Вывод был таким: в зависимости от ряда условий еда может загрязниться мгновенно (менее чем за секунду), хотя на ней и будет меньше бактерий, если поднять ее быстро.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину
В Вашингтоне заявили о безуспешных попытках установить контакт с КНДР
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году