Развеян миф о "правиле пяти секунд" при падении еды

Многие из нас слышали о так называемом правиле пяти секунд: дескать, если быстро поднять упавшую еду, ее не успеют облюбовать микробы, а значит такую пищу можно смело есть. Однако ученые советуют не рисковать, даже если "местом происшествия" является ваш дом.

В лучшем случае упомянутое выше правило может работать в отношении стола, чистота которого сомнений не вызывает, то есть у вас дома. Тогда риск будет минимальным, заявил радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Если речь идет про стол в чужом помещении, испытывать судьбу не стоит. А вот упавшая на пол пища должна отправиться в мусорное ведро однозначно, даже если это ваша родная кухня, а поверхность кажется чистой.

По словам Андрея Шестакова, так как микробы глазу не видны, объективно оценить чистоту пола мы не в состоянии. Опасность заключается в том, что ранее мы могли занести домой болезнетворные микроорганизмы от другого человека или животного. В то же время впадать в панику не стоит, ведь большинство микробов безопасны или даже полезны. Достаточно соблюдать общие правила гигиены.

Как уже писала "РГ", несколько лет назад об ошибочности "правила пяти секунд" заявили и американские ученые. Они провели серию экспериментов с несколькими продуктами питания, которые роняли на различные поверхности. Вывод был таким: в зависимости от ряда условий еда может загрязниться мгновенно (менее чем за секунду), хотя на ней и будет меньше бактерий, если поднять ее быстро.