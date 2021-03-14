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14.03.2021 12:20
Рубрика: Общество

Фото: В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли замок корона-людоеда

Текст: Анна Скрипка (Липецк) , Элина Труханова (Ярославль) , Елена Шулепова (Калуга)
В регионах Центральной России широко отпраздновали завершение масленичной недели.

В археологическом парке "Аргамач" под Липецком Масленицу отпраздновали широко и весело. До этого несколько дней готовили чучело Масленицы - в этом году его решили сделать с головой коронавируса: если уж жечь, то символично.

После анонсов в соцсетях от желающих приехать на праздник отбоя не было. Для гостей придумали не только угощение - блины с разными начинками и медовухой, но и развлечение.

Самым сильным предложили соревнование - кто больше всех поднимет гири, самым работящим принесли топоры - чтоб нарубили дров для масленичных костров, самым метким - дали луки и предложили пострелять по мишеням. Все это - под звонкие песни и веселые пляски.

Кульминацией праздника стал костер под чучелом коронавируса: пусть уходит вместе с зимой, и больше не возвращается.

Фото: Ирина Трофимова
В Ярославль на Масленицу прибыла Вакцина Гамалеевна

Главная Масленица страны стартовала в Ярославле 7 марта и проходит во всех городах и селах области. Например, в Мышкине угощают "мужскими" и "женскими" блинами от заслуженной блинщицы России Христофоровны, в Пошехонье гостям предлагают блины с медом и лесными ягодами, а еще пирог "намазеньку" и душепарочку - слабоалкогольный напиток из клюквы и меда с секретными приправами. А в туркомплексе под Переславлем приглашают отведать блюда, приготовленные на углях.

Но главные гулянья развернулись в воскресенье, 14 марта, в Ярославле. В парке на острове Даманский открылись блинное подворье, потешный двор, масленичный тир, богатырская застава, зимний лабиринт. Кроме того, всех желающих приглашают поучаствовать в масленичном квесте. Здесь же проходит традиционная выставка масленичных кукол, на которой представлено больше двухсот тряпично-ватно-соломенных "скульптур" в человеческий рост.

В арт-парке Никло-Ленивец в Калужской области вместо куклы Масленицы сожгли целый замок корона-людоеда. Это 24-метровый арт-объект Николая Полисского, собранный будто из гигантских ампул. "Отдавая неподатливому огню - соавтору художника - наш арт-объект, мы вакцинируем мир от всех болезней, а там и до лета рукой подать", - заявили организаторы этой "Масленицы. Вакцинации".

Проводы зимы начались в Николо-Ленивце с утра и весь день это был непрерывный перфоманс. Конечно же были блины, но не простые, а иммуноповышающие, сотни людей водили хороводы (благо места достаточно). А под вечер нашаманили победу над пандемией. "Так как весь год для всего мира COVID-19 - главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу", - заявил Николай Полисский, призвав народ пройти вакцинацию.
Чем похожи празднования Масленицы 1916 и 2021 годов

Горел замок просто отлично, так что по всем приметам и зиму прогнали, и коронавирус пойдет на спад.

На Куликовом поле всю масленичную неделю праздновали с соблюдением традиций и самыми разными веселостями. Играли в "Калечину-малечину", "Мотальщиков", "Закидушки", осваивали "Волчок", "Кубарь", "Колодец", "Бирюльки" и "Блошки". А еще соревновались в пилке дров и разжигании самоваров. Пекли блины на пеньках , катались на лошадях, стреляли из лука и брали приступом снежный городок. Но главной интригой стал конкурс кукол Маслениц. Самую красивую выберут сегодня, она и станет символом прощания с зимой, которую прогонит огонь.

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