В Москве из банковских ячеек украли 460 миллионов рублей

Необъяснимые пока кражи происходят в столичных банках из индивидуальных сейфов. Начались они в начале февраля. Денег и ювелирных изделий уже похитили на 460 миллионов рублей.

В банковском хранилище к своему индивидуальному сейфу клиент подходит один. Никто не знает, что он хранит в своей ячейке. Фото: РИА Новости

Буквально накануне СМИ со ссылкой на московскую полицию сообщили, что сразу в двух банках неизвестно кем и каким способом было похищено 2,5 миллиона рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. В полиции сообщили, что 1 миллион был украден из банка на улице Пришвина, еще полтора - из банка на Волоколамском шоссе. Из банка на улице Пришвина деньги исчезли в период с 6 августа прошлого года по 11 марта 2021 г. А из депозитарного помещения банка на Волоколамском шоссе деньги похитили примерно 1 марта. Но, как позже выяснилось, похищенная сумма оказалась намного солиднее. И жертвами краж оказались не два, а четыре московских банковских офиса.

При этом собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах затрудняются точно, до копейки, указать размеры украденного. Впрочем, полицию здесь особо винить не стоит. По мнению экспертов, такие кражи стали возможны во многом по причине особенностей банковских правил, установленных законодательством.

Что известно на сегодняшний день? По всем эпизодам заявленные суммы ущерба значительно увеличены. Обокраденные банковские клиенты сообщают о многих миллионах потерь. Выяснилось, что все кражи произошли по одной схеме. Ни одна из банковских ячеек не была повреждена - их спокойно открыли ключом и взяли содержимое.

Следователи и сотрудники собственной безопасности банков сейчас выясняют, как такое могло произойти. Одна из версий - ворам помогали служащие этих банков, которые могли указать на наиболее интересные ячейки, сделать слепки ключей и обеспечить доступ в хранилища. Поэтому сейчас проверяют не только действующих работников этих банков, но и уволившихся. Для следователей особенно интересны люди с материальными проблемами. Есть вариант, что воры - кто-то из близких пострадавших клиентов, которые могли иметь доступ к сейфам.

Что любопытно, следователи считают, что ко всем ограблениям причастна одна и та же преступная группа, прибывшая с территории Украины. Это не обязательно граждане Украины, но границу они пересекали со стороны этого государства.

Полковник милиции в отставке Виталий Грачев, много лет занимавшийся такими преступлениями, рассказал корреспонденту "РГ" о нюансах расследований подобных уголовных дел. По его словам, многое упирается в Закон "О банках и банковской деятельности". Оказывается, банки не предоставляют услуги по хранению в индивидуальных ячейках денег и каких-либо других ценностей. Они просто сдают в аренду некие помещения, скажем, металлические сейфы определенных размеров - по ширине, высоте, толщине и т. д. А что внутри - он не знает и, соответственно, за содержимое не отвечает. Храни что хочешь. Главное, чтобы с самим сейфом все было в порядке.

Банки не предоставляют услуги по хранению в индивидуальных ячейках денег и каких-либо других ценностей. Они просто сдают в аренду некие помещения

Да, можно заключить с банком договор на хранение чего-то конкретного по описи - тех же денег. Этим часто пользуются продавцы и покупатели недвижимости и прочего имущества. До окончания срока сделки конкретная сумма лежит в ячейке. Это обусловлено в договоре и всегда свято соблюдается - что прописано в накладной, то всегда возвращается клиенту.

А вот если не прописано? Вот тут банк не несет никакой ответственности и суд, как правило, становится на сторону банка. Клиент об этом знает и сознательно идет на риск. Допустим, человеку надо что-то спрятать - в жизни всякое бывает. Прячут деньги, драгоценности, произведения искусства, ценные бумаги, архивные документы. Прячут на разные сроки - на время месячного отпуска или на долгие годы. Вот тут, кстати, и кроется подвох - клиент вернулся через несколько лет, а содержимого ячейки нет. И доказать ничего не сможет: ценность содержимого - это только его слова.

И это действительно так. В зале, где установлены ячейки, не должно быть видеокамер. Значит, никто не знает не только, кто туда вошел, но и что там происходит. Клиент в это помещение должен входить один, чтобы банковский служащий не видел, что он кладет в сейф.

Находиться в помещении клиент может не более 15 минут. Как правило, клиент находится там 5-6 минут. Знающий и умелый вор сможет за это время совершить многое.

В случае неприятных эксцессов банк старается уладить проблему с клиентом, что называется, "по-тихому", чтобы избежать ущерба для репутации. Другое дело, когда следствие доказывает, что в краже замешаны банковские служащие. Тогда суд становится на сторону потерпевшего.

Но полковник считает, преступников можно найти. Надо внимательно работать с документами, ведь все договора на аренду банковских ячеек заключаются с реальными физическими лицами. И если при заключении договора подсунули поддельные документы, скажем, паспорт, значит тот клерк, который общался с клиентом, - один из соучастников преступления. Ниточка тянется от него.

Бывает и так, что кражу инсценирует сам клиент банка. Например, на нем висит большой долг, который он не в силах вернуть. Он арендует банковскую ячейку, а затем заявляет, что она вскрыта и ограблена. И объясняет кредиторам - мол, хотел вернуть долг из отложенных в банке ценностей, но - сами видите, что произошло.

Кстати

"Российская газета" отправила запросы в ряд крупных банков. Все они либо отказались от комментариев, либо не ответили на вопросы "РГ". Из-за пандемии, снижения ставок (они уже несколько месяцев ниже уровня инфляции) срочные вклады физлиц в банках сократились за прошлый год на 7,3% (почти на 1,7 трлн рублей), в январе - еще на 0,4% (на 85 млрд рублей). Частично эти деньги ушли на фондовый рынок, часть осталась в "кубышках", в том числе осела в банковских ячейках.

Справка "РГ"

Точной статистики краж из банковских индивидуальных сейфов нет - банки берегут свою репутацию.

Известно, что в 2018 году задержали украинскую ОПГ, которая "работала" в Беларуси, Узбекистане, Молдавии, России, Латвии, Азербайджане, Македонии и на той же Украине. В 2015-2016 годах воры успели ограбить 55 держателей ячеек в 14 банках. Их добыча - 5 миллионов долларов, 549 тысяч евро, около 25 тысяч фунтов стерлингов, более восьми миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30,5 тысячи венгерских форинтов. Еще - золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки.

Опять же в сентябре 2019 года в Омске были задержаны двое украинцев, которые успели изготовить 30 слепков ключей от банковских ячеек. Точно так же были организованы кражи из банковских ячеек в Тюмени, Екатеринбурге, Брянске и Казани.