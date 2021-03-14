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14.03.2021 13:57
Рубрика: Общество

Выставка трупов Body Worlds привела к очередям на ВДНХ

Текст: Сергей Бабкин

На ВДНХ образовалась огромная очередь на выставку трупов Body Worlds. Сейчас у входа в 20-й павильон стоят по меньшей мере 200 человек.

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Ранее "РГ" сообщала, что глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку выставке инсталляций из мертвых тел. На фоне скандала интерес москвичей к экспозиции немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса только вырос. На выставку одновременно пускают ограниченное число посетителей, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.

При этом на улице очередь продолжает увеличиваться. Представители службы охраны уже несколько раз просили ожидающих отойти друг от друга на расстояние полтора метра.

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