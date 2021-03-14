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14.03.2021 20:07
Рубрика: Общество

Пришлись ко двору

Застрявший в Тамбове цирк решил остаться здесь навсегда
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Администрация цирка шапито "Виктория" обратилась в мэрию Тамбова с просьбой выделить им постоянное место для выступлений. В марте 2020-го цирк застрял в городе из-за пандемии, непростой год артисты прожили вместе с тамбовчанами.
Кушать хочется и людям, и зверям. Циркачи подрабатывают, а на корм животным скидываются тамбовчане. Фото: Ульяна Вылегжанина Кушать хочется и людям, и зверям. Циркачи подрабатывают, а на корм животным скидываются тамбовчане. Фото: Ульяна Вылегжанина
Кушать хочется и людям, и зверям. Циркачи подрабатывают, а на корм животным скидываются тамбовчане. Фото: Ульяна Вылегжанина

Когда нечем стало кормить животных, фермеры привезли два грузовика еды. Городские власти разрешили "Виктории" поселиться на стадионе и не брали с них аренду, администрация спорткомплекса подключила шапито к свету и воде - тоже бесплатно. Простые тамбовчане присылали деньги, пожертвования продолжаются до сих пор.

Фото: Из архива Сочинского государственного цирка
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"На питание зверей требуется 160 тысяч рублей в месяц. Конечно, нам помогают горожане: и деньгами, и продуктами, за что мы им очень благодарны. Но хочется выступать и остаться в Тамбове. Это очень приятный город с приветливыми и отзывчивыми людьми", - рассказал директор цирка Сергей Хитров.

Планы у директора обширные: организовать не просто цирк (его, кстати, в Тамбове никогда не было), но и большой зоосад с возможностью для детей общаться с животными, кататься на лошадях и учиться цирковому искусству.

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