Земельные участки подорожали вблизи всех городов-миллионников

Земельные участки для частной застройки выросли в цене за год вблизи крупных российских городов, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего земля подорожала в Ростовской области - на +11,5%, в Краснодарском крае и Свердловской области - на 10,2%. Минимально прибавили в цене участки в Пермском крае - 2,8%, Красноярском крае - 3,8% и Санкт-Петербурге - 3,9%.

Традиционно самые дорогие участки продаются в Московской области - в среднем 371 тысяча рублей за сотку, Москве - 344 тысячи рублей, Санкт-Петербурге - 278 тысяч рублей, Краснодарском крае - 251 тысяча рублей.

За год ажиотажа на загородном рынке объем предложения практически не сократился. Спрос же во многих городах-миллионниках существенно вырос, больше всего в Нижегородской области - на 19,4%, в Краснодарском крае - на +18,4% и Москве - на 18,3%.

"Повышение цен обусловлено ростом интереса к загородной недвижимости в прошлом году. Правда, в основном спрос был направлен на дома и дачи, но и на сегмент земельных участков его хватило, - поясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". - Многие люди решили не покупать дом у застройщика или у собственников на вторичном рынке, а предпочли приобрести землю и построиться самостоятельно".

Многие покупали участки в инвестиционных целях. Особенно те, кому не хватало денег на приобретение квартиры. Земля стала ценится, и ее покупка считается хорошим и потенциально прибыльным вложением средств. "У людей в сознании произошла переоценка ценностей, которая будет давать о себе знать еще какое-то время, - говорит Павел Луценко. - Она приведет к тому, что этим летом ценовое ралли на землю продолжится".