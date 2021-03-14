Лесные пожары угрожают 8 тысячам населенных пунктов в России

Больше восьми тысяч населенных пунктов на территории Российской Федерации находятся под угрозой сезонных пожаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, каждый из них находится на контроле ведомства.

- На контроле ведомства более восьми тысяч населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, - отметил представитель ведомства.

Пожароопасный сезон в этом году начнется не раньше начала апреля, а его интенсивность будет зависеть от уровня запасов снега на территориях регионов страны. Также сильно повлияет количество и типы осадков и температура воздуха.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что комплекс надзорных и профилактических мер, связанных с лесными пожарами, проводится уже сейчас. В тех населенных пунктах, которые находятся под угрозой, специалисты проводят рейды в рамках профилактических операций "Особый противопожарный режим" и "Лето". Также МЧС России внимательно следит за территориями садоводческих товариществ, детских оздоровительных лагерей и других объектов, которые граничат с лесными массивами.