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14.03.2021 20:20
Рубрика: Власть

Деньги к месту

Кабмин направит 3,5 миллиарда рублей ряду регионов Сибири
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Почти неделю премьер-министр Михаил Мишустин ездил по отдельным регионам Сибири, сталкиваясь там с локальными, но требующими немедленного решения проблемами. После возвращения в Москву в кабинете министров подготовили и одобрили необходимое финансирование. Суммарно - почти 3,5 миллиарда рублей.

Более 2,1 миллиарда рублей получит Кемеровская область на реализацию программы социально-экономического развития региона до 2024 года. Согласование документа растянулось на несколько лет. Премьер буквально заставил министерства и ведомства решить все споры за пару дней и, находясь в Кузбассе, подписал его. В ближайшие четыре года на развитие региона федеральный бюджет направит 51 миллиард рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах

Пока же один миллиард будет направлен на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 542 миллиона - для развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", 278 миллионов - под строительство магистральных водопроводов и еще 300 миллионов рублей, чтобы достроить комплекс Междуреченской городской больницы.

Отдельной строкой Кемеровская область получит из резервного фонда правительства более 200 миллионов рублей для погашения задолженности по заработной плате работникам шахты "Алексиевская". "Бросать людей нельзя", - заключил Михаил Мишустин в Кемерове, выслушав доклад губернатора региона о ситуации на предприятии.

Другие субъекты Федерации, которые посещал премьер-министр, тоже получат обещанные средства. Республика Алтай использует 254 миллиона рублей, чтобы завершить строительство очистных сооружений и систем водоснабжения в нескольких селах в районе Телецкого озера. "Сроки строительства уже сдвигались. Рассчитываем, что в этот раз все работы будут идти по графику", - заявил глава правительства на заседании при рассмотрении проектов решений.

Для Тывы кабмин одобрил почти 300 миллионов рублей, чтобы достроить в Кызыле школу на 825 мест и два детских сада по 280 мест. Более 350 миллионов рублей направят для Республиканской больницы N 1, которая сможет погасить задолженность за уже поставленное оборудование и оснастить новым терапевтический корпус.

"Бросать людей нельзя", - подчеркнул Михаил Мишустин в Кемерове

Результатом визита в Новосибирск, где Михаил Мишустин пообщался с учеными, станет выделение 200 миллионов рублей на финансирование подготовки к использованию в медицине методов бор-нейтронозахватной терапии рака.

Профильным министерствам и ведомствам дано время до 16 марта, чтобы положить премьеру на подпись проекты распоряжений о направлении средств в регионы.

Между тем

Михаил Мишустин смягчил требования к резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. Решение затрагивает компании, которые получили или получат этот статус с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Им продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь это разрешается делать спустя два года.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии.

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