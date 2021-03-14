Экс-чиновник получил условный срок за махинации в 7,6 млн рублей

Два года условно получил бывший начальник финансового управления Хасавюртовского района Дагестана за кражу премий педагогов района. Дело расследовал СК по Республике Дагестан.

Мужчина признан виновным в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере".

Вот версия следствия, с которой согласился суд. Чиновник в 2017 году заранее договорившись с начальником управления образования и экономистом администрации Хасавюртовского района, похитил бюджетные деньги из фонда оплаты труда. Всего 7,6 миллионов рублей. Эти деньги государство выделило для премирования педагогов района.

Следствие смогло возместить ущерб только на 6 миллионов рублей.

Расследование против бывшего начальника управления образования и экономиста уже завершено и направлено надзирающему прокурору.