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14.03.2021 17:43
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, как аллергикам вакцинироваться от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Одним из постоянных противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции являются тяжелые аллергические заболевания. При более легких проявлениях аллергии, делать прививку можно, об этом рассказала в своем видеообращении главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит.

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По словам эксперта, к тяжелым аллергическим реакциям относят анафилактический шок и анафилактоидные реакции, они характеризуются тем, что организм остро реагирует на первичное введение некоторых веществ. У пациента падает давление, нарушается сердечно-сосудистая деятельность. Это достаточно редкое состояние. Чаще встречаются легкие формы аллергии, когда пациенты жалуются на сыпь или насморк при цветении растений. В таком случае прививку делать можно.

Сусанна Харит посоветовала людям с аллергией на всякий случай брать с собой на вакцинацию противоаллергические препараты, те, которые граждане принимают обычно в период обострений. Также можно попринимать эти препараты первые два-три дня после введения вакцины.

Очень много вопросов к аллергологам поступает из-за хронического аллергического ринита. По словам Сусанны Харит, есть миф, что с таким диагнозом нельзя вакцинироваться, но это всего лишь домыслы. Хронический аллергический ринит не является противопоказанием.

Также есть миф, что при этом диагнозе нельзя заболеть коронавирусом. Сусанна Харит говорит, что заболеть можно с любым сопутствующим диагнозом, именно поэтому гражданам с аллергией, а также хроническими болезнями, имеет смысл делать прививку. Но вакцинироваться нужно вне стадии обострения.

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