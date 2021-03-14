Ученые России и Кубы предложили восстановить Гаванскую радиоастрономическую станцию, которая позволит прогнозировать помехи связи в российской Арктической зоне. Здесь вели наблюдения за космической погодой. Закрыли станцию в 2006 году.

С тех пор данные для прогноза связи дает обсерватория Доминион Радио в канадском городе Пентиктоне.

На арктическую связь серьезно влияют солнечные вспышки, благодаря которым жители и туристы Севера могут любоваться северным сиянием. Однако военные моряки, экипажи ледоколов и судов, проходящих по Севморпути, нефтяники и газовики не ждут от этой красоты ничего, кроме проблем. При мощной вспышке на Солнце на Землю извергается мощный поток излучения. Этот "солнечный ветер" может резко ухудшить, а в 40 процентах прервать связь в Арктике, сообщили в Институте информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра РАН.

"Перерывы связи могут сказаться на работе органов власти, силовых структур, транспортников и энергетиков", - отмечает кандидат физико-математических наук Михаил Мальков.

Когда станция на Кубе снова заработает, специалисты предлагают разместить аналогичные станции в Калининграде, Кисловодске, Москве, Уссурийске, Владивостоке. Тогда данные можно будет получать несколько раз в день и избавиться от импортозависимости.

"Солнечный ветер" может резко ухудшить, а в 40 процентах случаев и вовсе прервать связь в Арктике

"Бывает, обсерватория в Пентиктоне отключается и данные оттуда не поступают", - пояснил глава Центра прогнозов космической погоды Артем Абунин.

Комментарий

Сергей Лесовой, завотделом радиоастрофизики Института солнечно-земной физики РАН:

- Этот проект, по существу, возродит Службу Солнца в России. Речь идет не только о восстановлении Гаванской радиоастрономической станции, но и о строительстве целой сети станций, расположенных в обоих земных полушариях и работающих на той же длине волны, что и обсерватория в Пентиктоне. Эти станции, одну из них предлагали расположить в Иркутске, позволят более точно прогнозировать состояние ионосферы, в том числе в Арктической зоне.

Подготовила Ирина Штерман