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14.03.2021 16:22
Рубрика: Общество

В Ленобласти чучело Масленицы сделали из воздушных шаров

Текст: Мария Голубкова ( Ленинградская область)

В поселке Новогорелово Ленинградской области в последний день масленичной недели состоялись масленичные гуляния. На центральной улице нового жилого массива - бульваре Чугунова - для детей и взрослых устроили веселый праздник и пир на весь мир.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Несколько десятков детей с удовольствием участвовали в игре с ведущими, которая была посвящена истории праздника Масленицы и ее основным символам. Вместе с ведущими они "готовили" блины, узнавая, что именно нужно для рецепта: молоко, яйца, мука, масло. Ребятам рассказали том, что каждый день масленичной недели имеет свое название, и сегодняшний, воскресенье, называется "Целовальник", или Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения, с троекратно целуясь (прообраз пасхального целования) - отсюда название. После праздника всех пригласили полакомиться блинами - с вареньем, сгущенкой или сиропом и обязательно горячим чаем. Угощение было бесплатным, его организовала компания-застройщик.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Завершается масленичная неделя сжиганием чучела Масленицы, это символизирует проводы зимы. Однако в Новом Горелово от этой традиции отказались по соображениям безопасности, а чучело изготовили не из соломы, а из веселых воздушных шаров. Гости праздника и прохожие с удовольствием с ним фотографировались.

Празднование Масленицы состоялось сегодня также во Всеволожске на территории парка "Песчанка". А еще два населенных пункта Ленинградской области зиму провожали накануне и в формате состязаний: в Подпорожье прошли лыжные гонки для всех возрастов "День Здоровья", а в Приозерске участники подбрасывали вверх 25-килограммовую гирю и отжимали коромысло с десятью килограммами сахара и муки на каждой стороне.

- Тому, кто поднял коромысло наибольшее число раз, достался весь груз в подарок, - рассказали в областном правительстве.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Масленица

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