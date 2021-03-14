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14.03.2021 16:56
Рубрика: Экономика

В Петербурге резко вырос спрос на комнаты в коммуналках

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Петербурге за год спрос на комнаты вырос на 44,77 процентов, сообщает сервис Доли.ру. Резкий рост интереса к долевой недвижимости происходит с конца декабря.

Фото: iStock
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Сейчас в Петербурге на продажу выставлено около 2,7 тысяч комнат. Самый дешевый вариант - 10-метровая комната в Ломоносове, ее можно купить за 730 тысяч рублей. А самый дорогой лот - комната в историческом центре Петербурга, владельцы просят за нее шесть миллионов рублей.

Тем не менее, комнаты были и остаются самым доступным жильем в Петербурге. Так, комнату в обжитом районе в приемлемом состоянии можно купить в среднем за 1,5-2 миллиона. Чтобы приобрести студию на этапе строительства, нужно иметь минимум 2,5 миллиона, а готовый объект будет стоить не меньше трех миллионов рублей.

За последний год цены на недвижимость в Петербурге резко выросли. По отдельным позициям рост составил 20 процентов. С большой вероятностью именно это обстоятельство повлияло на увеличение популярности комнат - ряд покупателей поняли, что не потянут студию или полноценную однокомнатную квартиру и приняли для себе решение искать коммуналку.

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