В Петербурге резко вырос спрос на комнаты в коммуналках

В Петербурге за год спрос на комнаты вырос на 44,77 процентов, сообщает сервис Доли.ру. Резкий рост интереса к долевой недвижимости происходит с конца декабря.

Сейчас в Петербурге на продажу выставлено около 2,7 тысяч комнат. Самый дешевый вариант - 10-метровая комната в Ломоносове, ее можно купить за 730 тысяч рублей. А самый дорогой лот - комната в историческом центре Петербурга, владельцы просят за нее шесть миллионов рублей.

Тем не менее, комнаты были и остаются самым доступным жильем в Петербурге. Так, комнату в обжитом районе в приемлемом состоянии можно купить в среднем за 1,5-2 миллиона. Чтобы приобрести студию на этапе строительства, нужно иметь минимум 2,5 миллиона, а готовый объект будет стоить не меньше трех миллионов рублей.

За последний год цены на недвижимость в Петербурге резко выросли. По отдельным позициям рост составил 20 процентов. С большой вероятностью именно это обстоятельство повлияло на увеличение популярности комнат - ряд покупателей поняли, что не потянут студию или полноценную однокомнатную квартиру и приняли для себе решение искать коммуналку.