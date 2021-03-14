Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью

Следственный комитет Карелии выясняет обстоятельства гибели жителя Петрозаводска. Мужчину убило наледью, упавшей с крыши, сообщают в региональном СК.

Свою проверку проводит прокуратура Карелии. Известно, что ЧП произошло у дома №10 по улице Куйбышева. Погибшему мужчине 49 лет.

В прокуратуре отмечают, что в момент ЧП мужчина чистил крыльцо здания от снега. После падения ледяной глыбы, мужчина скончался сразу, прибывшим на место врачам осталось только зафиксировать смерть.

Сейчас выясняется, в каком состоянии содержалась кровля и когда с крыши в последний раз убирали снег.