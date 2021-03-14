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14.03.2021 20:18
Рубрика: Происшествия

Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью

Текст: Вера Черенева (Петрозаводск)

Следственный комитет Карелии выясняет обстоятельства гибели жителя Петрозаводска. Мужчину убило наледью, упавшей с крыши, сообщают в региональном СК.

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Свою проверку проводит прокуратура Карелии. Известно, что ЧП произошло у дома №10 по улице Куйбышева. Погибшему мужчине 49 лет.

В прокуратуре отмечают, что в момент ЧП мужчина чистил крыльцо здания от снега. После падения ледяной глыбы, мужчина скончался сразу, прибывшим на место врачам осталось только зафиксировать смерть.

Сейчас выясняется, в каком состоянии содержалась кровля и когда с крыши в последний раз убирали снег.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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