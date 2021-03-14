В центре Краснодара из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

В многоквартирном жилом доме на улице Красной в Краснодаре загорелась крыша. Как сообщили в ГУ МЧС региона, жильцов дома пришлось эвакуировать.

- Сигнал о пожаре поступил около часа ночи, в 1:16 на место прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию первого подразделения установлено, что происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. Существует угроза распространения пожара, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожару был объявлен второй ранг сложности. Предварительно пострадавших и погибших нет. Огонь в многоэтажке тушат 53 человека и 15 единиц техники.