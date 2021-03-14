В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки

Стоимость станции по опреснению морской воды в Ялте составит около трех миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ссылаясь на технико-экономическое обоснование проекта.

"По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть", - цитирует чиновника РИА Новости.

Он добавил, что к работе "в принципе" уже приступили. Кроме того, Аксенов подчеркнул, что, по его мнению, "только опреснение даст гарантированный результат".

Добавим, что компания-производитель станции не называется из-за угрозы введения против нее санкций со стороны Запада.

Ранее стало известно, что опреснительные установки также смонтируют в поселке Фрунзе Сакского района.