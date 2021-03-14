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14.03.2021 16:40
Рубрика: Происшествия

В Крыму произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Крыму проводится проверка ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В Крыму задержан виновник ДТП, в котором погибли трое полицейских

Авария с участием трех легковушек произошла в субботу, 13 марта, около 19:30 на автодороге Красноперекопск - Симферополь. Сотрудник полиции на личном автомобиле Mazda выехал на встречную полосу, столкнулся по касательной с Peugeot 206, а затем врезался в ЗАЗ "Славута".

В результате лобового удара водитель "Славуты", 36-летний житель поселка Раздольное погиб на месте. Его супруга, водитель Peugeot и полицейский госпитализированы с различными травмами.

Следователи устанавливают, в каком состоянии находился предполагаемый виновник аварии, был ли исправен автомобиль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в СК.

По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, за рулем Mazda находился сотрудник МО МВД России "Красноперекопский", который ехал на личном авто во внеслужебное время. На место аварии выезжало руководство ведомства, назначена служебная проверка.

- В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности, - отметили в МВД по РК.

Процессуальную проверку также взяла под особый контроль прокуратура Республики Крым.

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