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14.03.2021 17:55
Рубрика: Общество

В "Сириусе" олимпиаду по IT выиграла команда "Нищенствующий орден"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи состоялся заключительный этап олимпиады Кружкового движения Национальная технологическая инициатива (НТИ) для учащихся 8-11-х классов по профилю "Информационная безопасность", который проходил с 9 по 14 марта в образовательном центре "Сириус". В нем приняли участие 103 школьника из 26 регионов России - от Калининградской области до Иркутска.

Во время финала участники стали кибердетективами и искали уязвимости в веб-приложениях и исходном коде программного обеспечения.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
"Сириус" открывает IT-колледж для выпускников школ со всей России

По словам организаторов, по условию задачи в эпицентре событий оказалась модель телецентра. Злоумышленники захватили контроль над его внутренними системами. Чтобы восстановить к ним доступ, участники должны были продемонстрировать полученные навыки поиска уязвимостей в вебе, анализе работы криптоалгоритмов и реверс-инжиниринге.

Как только доступ был получен, появилась необходимость проанализировать уязвимости внутренних ресурсов и устранить их с помощью самостоятельно разработанных инструментов, а также обнаружить и нейтрализовать вредоносное программное обеспечение, внедренное хакерами.

Самое большое количество финалистов этого направления приехало из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Архангельской, Брянской, Калининградской и других областей.

Победителями в индивидуальном зачете стали Артур Лукьянов, Александр Ефремов, Богдан Мазур, Владислав Смородов, Даниил Новоселов, Шакир Бикметов, Никита Байбурин и Алексей Ефремов, а командой-победителем - "Нищенствующий орден" в составе Артура Лукьянова, Александра Ефремова и Богдана Мазура.

- Этот финал даст возможность четверти участникам получить 100 баллов ЕГЭ по информатике, но важнее, что все 100 процентов теперь получат широкое представление об информационной безопасности, которым они раньше не обладали, - отметил организатор олимпиады, президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев. - Конечно, мы надеемся, что кто-то из финалистов свяжет с информационной безопасностью свою профессиональную судьбу. Спрос на специальности в этой сфере очень высок, но рынку нужны практики, которые уже имеют реальное представление о профессии. Наши финалисты его уже получили здесь и смогут продолжать развиваться и после окончания олимпиады.

Кстати

Среди 28 направлений олимпиады на профиль "Информационная безопасность" была самая высокая конкуренция: более 76 человек на место. Так, было подано 5663 заявки. Всего за пять лет в олимпиаде приняло участие более 223 тысяч школьников и студентов из 765 городов и населенных пунктов.

Справка "РГ"

Олимпиада Кружкового движения НТИ - первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов. Соревнования проводятся по трем трекам: основной трек для учащихся 8-11-х классов, трек Junior - для учащихся 5-7-х классов, студенческий трек - для студентов колледжей и вузов. Участники соревнуются по профилям, связанным с развитием рынков НТИ и сквозных технологий: от искусственного интеллекта и VR до big data до нейротехнологий.

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