Землетрясение произошло в Черном море у побережья Краснодарского края

Вечером 13 марта в 22:15 акватории Черного моря в 25 километрах от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук, сейсмическую активность зафиксировали на глубине 10 километров.

- Землетрясение произошло 13 марта в 22:15 в районе Западного Кавказа. Широта 44.55, долгота 37.45, глубина 10 километров, - говорится на сайте службы.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края "РГ" сообщили, что жители Анапы и Новороссийска не почувствовали толчков, жалоб от населения не поступало.