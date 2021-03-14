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14.03.2021 15:53
Рубрика: Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море у побережья Краснодарского края

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Вечером 13 марта в 22:15 акватории Черного моря в 25 километрах от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук, сейсмическую активность зафиксировали на глубине 10 километров.

Фото: iStock
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

- Землетрясение произошло 13 марта в 22:15 в районе Западного Кавказа. Широта 44.55, долгота 37.45, глубина 10 километров, - говорится на сайте службы.

В пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края "РГ" сообщили, что жители Анапы и Новороссийска не почувствовали толчков, жалоб от населения не поступало.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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