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14.03.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Клуб из города Ревда впервые завоевал Кубок России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК" Фото: Пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"
Фото: Пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"

Команда Суперлиги 1 "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда Свердловской области впервые завоевала Кубок России по баскетболу для мужских клубов. В финальном противостоянии, состоявшем из двух матчей, уральцы оба раза переиграли "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 82:74 на далеком выезде и 80:71 у себя дома.

Фото: VTB League/flickr.com
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В Ревде к моменту завершения стартовой четверти хозяева увеличили свое общее преимущество до 14 очков (26:20 к первому короткому перерыву). И дальше команда главного тренера Алексея Лобанова продолжала уверенно лидировать, добившись к заключительной десятиминутке абсолютно комфортной дистанции от соперника.

Во второй игре финала самыми результативными у новоиспеченных обладателей Кубка России среди мужских команд стали Денис Левшин (23 очка), Максим Колюшкин (15), Виктор Заряжко (11) и Алимджан Федюшин (11). В составе сахалинцев лучшие бомбардирские показатели у Алексея Голяхова (16), Александра Гаврилова (14) и Григория Шуховцова (14).

Ревдинец Левшин заслуженно получил приз самого ценного игрока (MVP) второй встречи финала и вошел в символическую пятерку всего Кубка России сезона 2020/21 на позиции легкого форварда. Здесь компанию ему составили разыгрывающий Антон Глазунов (БК "Самара"), атакующий защитник Алексей Голяхов ("Восток-65"), тяжелый форвард Евгений Фидий ("Купол-Родники", Ижевск) и центровой Алимджан Федюшин ("Темп-СУМЗ-УГМК"). МVP турнира признан разыгрывающий обладателей трофея Виктор Заряжко.

- Мы проделали большую работу, шли не один сезон к завоеванию Кубка России. Ребята из команды много потрудились. В турнире хватало сложных поездок, многочисленных перелетов, побывали на самом дальнем Востоке нашей необъятной страны. Наш город и наш регион заслужили эту знаковую победу, - сказал главный тренер БК "Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) Алексей Лобанов. - Соревнования проходили в непростых условиях пандемии, это тоже добавило сложностей в логистике и тренировочном процессе. Приятно и символично, что мы соответствовали своему названию - от матча к матчу наращивали темп игры и результатов. Финальные встречи закономерно стали апогеем престижного турнира, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола - РФБ. Я же лично позволю себе отдельно поблагодарить наших болельщиков и свою семью.

Фото: instagram.com/bk_ugmk
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Команда - обладатель Кубка России 2020/2021 была основана в 1999 году на базе производственного коллектива "СУМЗ" (Средне-Уральский медеплавильный завод) и спортивного комплекса "Темп". Отсюда и такое сложное название, ведь впоследствии, в 2015 году, добавилась еще и аббревиатура нового на тот момент титульного спонсора УГМК (Уральская горно-металлургическая компания).

Что касается города Ревда, то он уже во второй половине 2010-х стал весьма заметной и яркой точкой на баскетбольной карте страны. Команда становилась призером первого дивизиона Суперлиги, в Кубке России ранее была и финалистом, и победителем игры за "бронзу". Теперь "темповцы" добились наивысшего успеха в своей клубной истории.

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