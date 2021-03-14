Как военных учат спасть людей из-под лавин

Любой человек, оказавшись на высоте, начинает чувствовать себя дискомфортно - головокружение, тошнота, дезориентация. В бою это сказывается на меткости стрельбы, скорости передвижения и принятия решений, что рискованно проигрышем противнику. По словам местных инструкторов, когда бойцы попадают в горы неподготовленными, случается очень много небоевых потерь. Они падают в расщелины, вызывают лавины, обмораживаются. Именно поэтому военные решили готовить специалистов для высокогорных боев, которые будут чувствовать себя на высоте так же комфортно, как и на равнине.
Обучаться в центр приезжают круглый год. В 2020 году спецподготовку в "Терсколе" прошли свыше 3 тысяч военнослужащих. В основном, это бойцы горных бригад, подразделений разведки, Сил специальных операций. Существует отдельная директива Генштаба, в которой прописаны конкретные подразделения, военнослужащие которых обязаны пройти высокогорную подготовку. Всего в этом списке - около 20 тысяч военнослужащих.
Подготовка специалистов имеет 4 уровня, где 1-й уровень по приобретенным навыкам соответствует гражданскому значку "альпинист России", а 4-й - инструкторский уровень. То есть военный специалист, прошедший в центре "Терскол" все 4 уровня, может в дальнейшем передавать умения своим подчиненным. Надо будет только найти соответствующий для этого ландшафт.
В Приэльбрусье, по словам местных инструкторов, ландшафт для обучения уникальный и идеальный. Поскольку там представлены все его виды - ледники, горные реки, глубокие ущелья, крутые склоны и прочие.
В настоящее время на постоянной основе в центре "Терскол" служат и работают около 40 человек. Это 8 офицеров, двое гражданских инструкторов, остальные - военные инструкторы, в основном прапорщики. Центр способен принимать и обучать в смену порядка 250 человек. Но не исключено, что возможности центра вскоре будут повышены.
Кроме обучения военнослужащих ведению боя в высокогорье, в центре готовят и к спасению и эвакуации пострадавших в ходе схода лавин. Правда, Приэльбрусье - достаточно безопасный район, и пока специалистам МЧС не приходилось обращаться за помощью к военным. Но спасатели знают, что у них под боком есть те, кто готов в любой момент выдвинуться в горы бок о бок с ними.
На базе центра "Терскол" проводятся также научные исследования. Здесь испытывают и дорабатывают экипировку и снаряжение для нужд высокогорных специалистов, а также разрабатывают тактические приемы ведения боя в условиях высокогорья.
В конце прошлой недели центр "Терскол" посетил замминистра обороны России Николай Панков. Он вручил военнослужащим Боевое знамя. Сначала он провел ритуал крепления полотнища знамени к древку, а затем в торжественной обстановке на плацу вручил его начальнику центра подполковнику Андрею Менжирову. Панков подчеркнул, что под боевыми стягами веками закалялся народный характер российской армии, укреплялась ее нравственная и духовная основа. "Мы сейчас в Приэльбрусье, а именно здесь в годы Великой Отечественной войны проходили самые значимые и кровопролитные бои на Кавказе. Здесь покрыли себя неувядаемой славой воины-альпинисты", - напомнил замминистра обороны, добавив, что "знамя - в надежных руках: тех, кто осваивает науку побеждать в горах".
В субботу замглавы военного ведомства проверил организацию занятий по преодолению лавиноопасного участка горной местности и проведению поисково-спасательных работ при сходе лавины. Военнослужащие отработали способы обнаружения пострадавших в лавине и их эвакуации с помощью подручных средств. "Сегодняшние практические действия показали высокий профессионализм. Военнослужащие, прошедшие подготовку в центре горной подготовки и выживания "Терскол", способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях", - сказал замминистра по итогам тренировки.
В завершение визита Николай Панков осмотрел инфраструктуру и оснащение высокогорного базового лагеря центра "Терскол", расположенного на высоте 4,2 тысячи метров над уровнем моря.
Справка "РГ"
История войн показала, что горные театры являются сферой широкомасштабных военных действий. Оборона и последующее наступление советских войск на Кавказе в 1942-1943 годах, преодоление Восточных Карпат Вторым Украинским фронтом в августе-сентябре 1944-го, наступление через Карпатский хребет осенью того же года, боевые действия в Трансильванских Альпах, горах Чехословакии, Югославии, операция 14-й армии на Киркенесском направлении в Заполярье, преодоление 6-й танковой армией Забайкальского фронта Большого Хинганского хребта в августе 1945 года. Все эти сражения позволили накопить неоценимый опыт ведения боевых действий в горах и применения специальных горных подразделений.
Подразделения альпинистов обычно использовались на наиболее труднодоступных направлениях для глубокого обхода и охвата флангов противника, выхода на пути, параллельные направлению отхода противника, и смелого проникновения в его тыл для захвата перевалов (проходов), мостов, узлов дорог, разрушения дорог, удержания объектов на путях отхода противника.
Большая часть и современных локальных вооруженных конфликтов проходила на гористой местности - тут можно вспомнить Афганистан и Чечню.