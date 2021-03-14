Ромео - нарцисс, Эдип - психопат, Холмс - аутист: герои книг на приеме у психотерапевта

В хорошем литературном произведении герои изображены так точно, что кажутся реальными людьми. А раз так, то почему бы не отправить их на прием к психотерапевту и не выяснить, что же в действительности стало причиной печальных, иногда даже трагических событий в их жизни. Уберегла бы родителей царя Эдипа от катастрофы консультация по вопросам воспитания детей? Развернулась бы иначе история любви Ромео и Джульетты, если бы они были старше? Может, Дракулу не понимали окружающие, а Волан-де-Морта недолюбили в детстве? Авторы новой книги, вышедшей в издательстве "Альпина Паблишер" "Герои книги на приеме у психотерапевта" практикующий психотерапевт Клаудия Хохбрунн и литературовед, редактор и переводчик Андреа Боттлингер подвергли психоанализу известных персонажей художественной литературы. Вот лишь некоторые из их неожиданных открытий.

Царь Эдип, или к чему приводят родительские ошибки в воспитании.

Посмотрите на Эдипа. Это человек, "переживший в младенчестве отвержение и насилие вместо любви и заботы, а позже воспитанный в семье без культуры диалога (приемные родители предпочли умолчать о его появлении), просто не мог научиться у приемных (и тем более у биологических) родителей решать конфликты рационально и без насилия". Недостаток эмпатии и склонность к психопатии заставляют его действовать импульсивно - и вот он убивает путника, оказавшегося его родным отцом, и женится на женщине значительно старше него (оказавшейся его матерью), чтобы стать царем.

Когда пророчество исполнено и открывается страшная правда, Эдип выкалывает себе глаза. "С точки зрения психодинамики этот поступок можно объяснить так: "видящие глаза" привели его к трагедии, и теперь он наказывает и удаляет только виновную часть тела, оставляя себе возможность еще хоть что-то получить от жизни…".

От судьбы не уйдешь, учат нас греческие мифы, а современные психологи настаивают, что ее можно создавать самостоятельно. "И пусть пророчества склонны к самоисполнению, мы все же можем влиять на то, в какой именно форме они сбываются. Взяв на себя ответственность за свои поступки, мы перестаем быть жертвами обстоятельств".

Ромео и Джульетта, или на что способны опьяненные любовью подростки.

История Ромео и Джульетты - самая романтичная история любви в мире. Но… черт возьми, что они делают, спрашивают себя читатели. Как можно было моментально и безумно влюбляются друг в друга, а затем с максимально возможным драматизмом развивать отношения? Так ведут себя только подростки! Все верно, Ромео и Джульетта и есть влюбленные подростки. Джульетте скоро 14. Ромео на пару лет постарше.

Но дело не только в этом. Ромео - образцовый нарцисс-неудачник, которому постоянно нужно самому себе доказывать свое превосходство. Получив отказ (помните, в начале пьесы он был влюблен в Розалинду), он тут же ищет новый объект страсти, чтобы компенсировать нарцистическую травму. Как человек Джульетта его не интересует, она всего лишь доказательство его собственной значительности и уникальности. Вот и вся любовь.

Но если не из-за любви, то почему он убивает себя, спросите вы. "Он выбирает путь самоуничтожения, потому что слишком слаб, чтобы пережить кризис… Он не успел узнать настоящей Джульетты и умирает из-за идеального образа, за который цепляется как за якорь в попытке стабилизировать свою хрупкую самооценку".

Джульетта - девочка-подросток с явным эмоционально-неустойчивым расстройством. Лишенная с ранних лет материнского тепла, она доверяет только своей кормилице. К тому же хорошо усвоила, что из конфликтных ситуаций нужно выходить при помощи лжи и интриг. Что она и делает, притворившись мертвой. И план бы сработал, свяжись она не с Ромео - нарциссом, предпочитавшим действовать, а не думать.

"Как ни крути, Ромео и Джульетта никогда не были бы счастливы вместе. Смерть помогла им сохранить иллюзию любви, которой никогда не существовало на самом деле. И именно поэтому их любовь до сих пор так воспевается: люди часто предпочитают иллюзии реальности", - находят всему рациональное объяснение авторы книги. А может дело в том, что мы разучились быть романтиками?

Шерлок Холмс, или история о гении и подонке.

Рассказы Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе впервые в истории породили такое явление как фан-клуб. И впервые фанаты заставили автора отказаться от своего замысла и вернуть к жизни главного героя, хотя он и сопротивлялся целых восемь лет. И кто же стал кумиром миллионов?

"В характере Шерлока Холма проявляются многие черты, которые в наши дни дали бы повод отправить его к специалисту и проверить, нет ли у него синдрома Аспергера", - предполагают Клаудия Хохбрунн и Андреа Боттлингер.

Такие люди испытывают затруднения в общении с окружающими, склонны к конкретизму и зачастую понимают все буквально. Также аутистам с синдромом Аспергера сложно правильно истолковывать выражение лица и тела собеседника, но Холмс компенсирует этот недостаток умением выстраивать образ человека на основе тонко подмеченных деталей. Он легко обнаруживает интересные мелочи, другими не замеченные. Обратная сторона медали - неловкие ситуации, из которых его постоянно вытаскивает Ватсон.

А теперь самое интересное. Писатель создал персонажа с характерными признаками синдрома Аспергера во времена, когда медицина еще не знала такого диагноза.