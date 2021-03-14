Роналду оформил хет-трик за 22 минуты матча с "Кальяри"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил три мяча за 22 минуты в поединке 27-го тура чемпионата Италии в гостях против "Кальяри".

Португалец оформил так называемый "идеальный хет-трик": он отличился ударом головой, а также точными попаданиями с правой и левой ноги. Благодаря голам Криштиану "Старая синьора" ведет к перерыву со счетом 3:0.

К слову, для Роналду этот хет-трик - 57-й в карьере. Он один раз оформил хет-трик в составе "Манчестер Юнайтед", 44 - в мадридском "Реале", три - в "Ювентусе", девять - в национальной сборной. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Криштиану забил 23 мяча в 22 встречах.