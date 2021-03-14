Росавиация не нашла признаков банкротства у авиакомпаний

По итогам 2020 года российские компании перевезли 69,2 млн пассажиров, общий пассажиропоток снизился на 46% по сравнению с показателями 2019 года, рассказал Нерадько на итоговой коллегии ведомства.
В итоге убытки авиакомпаний только за девять месяцев прошлого года превысили 102 млрд рублей, а это в три раза больше, чем было в благополучном 2019 году. Кстати, и тот год, даже несмотря на рекордный рост пассажиропотока, перевозчики закончили с убытками. Словом, финансовое бремя в отрасли растет.
Зарабатывают перевозчики на международных авиарейсах. Но сейчас регулярное авиасообщение восстановлено всего с 24 странами и то не в полном объеме. А внутренние рейсы едва позволяют покрывать расходы на их выполнение.
Тем не менее, несмотря на убытки, отрасль все равно продолжает работать достаточно устойчиво, заявил Нерадько. "Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-либо авиакомпанию или аэропорт", - сказал он.
Лизинговой компании, предоставившей самолет авиаперевозчику, просто нет смысла его банкротить. Самолет потом все равно никто не возьмет, ведь объемы перевозок еще не восстановились.
Также вряд ли кто-то сам объявит себя банкротом, хотя финансово-экономическая ситуация у отдельных авиакомпаний незначительно ухудшилась, а кредиторская задолженность выросла. Банкротство и уход с рынка кого-то из перевозчиков означал бы заметное сокращение предложения. Значит, цены на авиаперевозку сразу бы выросли.
Поддержку авиаторам оказало государство. В 2020 году авиакомпаниям на субсидии было выделено 20,95 млрд рублей, деньги получили 46 перевозчиков. Еще 10,6 млрд рублей пошло на выплаты аэропортам, поддержкой воспользовались 108 воздушных гаваней по всей стране.
Эти средства предприятия отрасли направили преимущественно на выплату заработной платы сотрудникам. Как результат, квалифицированный персонал в основном удалось сохранить. На 1 января 2020 года в российских авиакомпаниях работали 14 800 пилотов, но и через год их было 14 600 человек.
Эффект господдержки ощутили также пассажиры, особенно в регионах. По маршрутам, минуя Москву, были перевезены 18,2 млн человек, хотя изначально планировали перевезти 9 млн. Доля межрегиональных регулярных авиарейсов в обход Москвы от общего количества внутренних регулярных маршрутов также превысила плановые показатели: 45,5% против 42%.