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14.03.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Пассажиров просят не беспокоиться

Росавиация не нашла признаков банкротства у авиакомпаний
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Финансовое состояние российских авиакомпаний ухудшилось, но банкротиться никто не собирается, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Это значит, что пассажирам, по крайней мере, можно не беспокоиться о резком росте цен на авиабилеты. Хотя как-то компенсировать накопленные убытки перевозчикам придется.
Государственная поддержка позволила авиакомпаниям сохранить устойчивость. Фото: EPA Государственная поддержка позволила авиакомпаниям сохранить устойчивость. Фото: EPA
Государственная поддержка позволила авиакомпаниям сохранить устойчивость. Фото: EPA

По итогам 2020 года российские компании перевезли 69,2 млн пассажиров, общий пассажиропоток снизился на 46% по сравнению с показателями 2019 года, рассказал Нерадько на итоговой коллегии ведомства.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В итоге убытки авиакомпаний только за девять месяцев прошлого года превысили 102 млрд рублей, а это в три раза больше, чем было в благополучном 2019 году. Кстати, и тот год, даже несмотря на рекордный рост пассажиропотока, перевозчики закончили с убытками. Словом, финансовое бремя в отрасли растет.

Зарабатывают перевозчики на международных авиарейсах. Но сейчас регулярное авиасообщение восстановлено всего с 24 странами и то не в полном объеме. А внутренние рейсы едва позволяют покрывать расходы на их выполнение.

Тем не менее, несмотря на убытки, отрасль все равно продолжает работать достаточно устойчиво, заявил Нерадько. "Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-либо авиакомпанию или аэропорт", - сказал он.

Лизинговой компании, предоставившей самолет авиаперевозчику, просто нет смысла его банкротить. Самолет потом все равно никто не возьмет, ведь объемы перевозок еще не восстановились.

Также вряд ли кто-то сам объявит себя банкротом, хотя финансово-экономическая ситуация у отдельных авиакомпаний незначительно ухудшилась, а кредиторская задолженность выросла. Банкротство и уход с рынка кого-то из перевозчиков означал бы заметное сокращение предложения. Значит, цены на авиаперевозку сразу бы выросли.

Поддержку авиаторам оказало государство. В 2020 году авиакомпаниям на субсидии было выделено 20,95 млрд рублей, деньги получили 46 перевозчиков. Еще 10,6 млрд рублей пошло на выплаты аэропортам, поддержкой воспользовались 108 воздушных гаваней по всей стране.

В 2020 году компаниям было выделено 20,95 млрд рублей. Субсидии получили 46 перевозчиков

Эти средства предприятия отрасли направили преимущественно на выплату заработной платы сотрудникам. Как результат, квалифицированный персонал в основном удалось сохранить. На 1 января 2020 года в российских авиакомпаниях работали 14 800 пилотов, но и через год их было 14 600 человек.

Эффект господдержки ощутили также пассажиры, особенно в регионах. По маршрутам, минуя Москву, были перевезены 18,2 млн человек, хотя изначально планировали перевезти 9 млн. Доля межрегиональных регулярных авиарейсов в обход Москвы от общего количества внутренних регулярных маршрутов также превысила плановые показатели: 45,5% против 42%.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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