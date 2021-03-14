Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев 20 марта в Москве будет защищать свои пояса в бою с немецким боксером Адамом Дайнесом.

Этого поединка пришлось долго ждать. В последний раз Бетербиев выходил на ринг в октябре 2018 года, когда победил украинца Александра Гвоздика и объединил два титула. С тех пор у Артура менялся соперник, а дата боя по разным причинам переносилась. Но не новый оппонент, ни коронавирус не сбили Артура с намеченного пути, о чем он и рассказал корреспонденту "РГ".

Артур, какие ощущения испытываете перед таким долгожданным событием?

Артур Бетербиев: Я действительно соскучился по боям. Но надо действовать разумно. Поэтому мы с командой стараемся совладать с лишними эмоциями. Я бы сказал, что ощущения такие же, как перед прежними поединками. Настраиваюсь, старюсь подойти к бою максимально сконцентрированным и собранным.

Вы же переболели коронавирусом. Насколько сильно вас зацепило и были ли какие-то последствия типа одышки на тренировках?

Артур Бетербиев: Начало было тяжелое: высокая температура, кашель. Приходилось пить жаропонижающие. Потом стало полегче. Семь дней лежал с температурой 38-37, которую уже не надо было сбивать. Я же заболел в Канаде. А там в больницу забирали пациентов только в очень плохом состоянии. У меня же все протекало как обычный грипп или простуда. Лечился в основном чаем с имбирем, с медом, с малиной. Так и выкарабкался. Я был в процессе тренировок, когда заразился. На 10 дней выпал из работы. Но пробел был небольшой. Как только с меня сняли карантин, вышел на пробежку на 5 км. Вроде все прошло нормально.

Сначала вы должны были драться с китайцем Мэн Фаньлунем, теперь ваш соперник - немец Адам Дайнес. Можете их сравнить?

Артур Бетербиев: Фаньлун был выше, Дайнес - ниже. Он примерно моего роста (Дайнес - 180 см, Бетербиев - 182 см. - "РГ"). Про китайца много говорить вообще неактуально. Но и он, и Дайнес - левши. Поэтому подготовка не изменилась. У меня остались те же спарринг-партнеры, проводилась та же работа. Вся подготовка была построена против левши.

Что еще можете сказать про особенности Дайнеса?

Артур Бетербиев: У каждого боксера есть сильные и слабые стороны. Но не всегда получается использовать свои преимущества и надавить на слабое место противника. Это очень интересно для меня самого. Мы с моей командой хотим максимально подготовиться к любому сценарию боя. У нас есть несколько вариантов, несколько стратегий, которые могут сработать в разных ситуациях. Рассчитывать, что сможешь сыграть на слабостях соперника - это слишком мало. Надо пытаться предусмотреть все, быть готовым на 100 процентов.

То, что для вас это первый бой в России, тоже добавляет мотивации?

Артур Бетербиев: Еще в 2013 году, когда только начинал профессиональную карьеру, я мечтал выступить в России. Сейчас так сложились обстоятельства, что у меня будет бой в Москве (ранее бой планировался в Екатеринбурге. - "РГ"). Я здесь окончил училище олимпийского резерва, физкультурный университет. Для меня Москва не чужой город. Здесь вдвойне приятно выступить.

Минус, наверное, в том, что ваша семья будет болеть за вас на расстоянии?

Артур Бетербиев: В Россию я приехал один. Дети ходят в школу, срывать их с учебы было бы неправильно. Вообще, когда готовлюсь к бою, изолируюсь от семьи. Весь лагерь провел в Кисловодске. Там все было заточено под подготовку. Хотя, даже когда боксирую в Монреале, супруга с детьми болеют за меня по телевизору. Американские и канадские журналисты меня часто спрашивают, когда же они придут на бой. Но для меня так комфортнее. Я спокойно подвожусь к бою и выхожу на ринг.

Понятно, что впереди поединок с Дайнесом, но промоутеры уже строят планы, например, на ваш бой с чемпионом WBA Super в полутяжелом весе Дмитрием Биволом. Он тоже - "за". Как вам такой вариант?

Артур Бетербиев: У него есть пояс, которого мне не хватает. Этот бой может случиться, почему нет. Если есть согласие двух сторон, остальное - решаемо. Точно так же мы подрались с Гвоздиком.

А как вы относитесь к модным нынче экспериментам, когда боксеры дерутся по правилам ММА и наоборот?

Артур Бетербиев: Вы правильно сказали, это модно. Однажды был в хорошем настроении и, наверное, помодничать решил, поэтому сказал, что хотел бы провести бой по правилам UFC с чемпионом промоушена в подходящем для меня весе. Конечно, в таких поединках есть и денежная составляющая. Но для меня это чисто спортивный интерес. Однако сказать - не значит сделать. Пока я нацелен на профессиональный бокс. Здесь у меня еще много дел.

Вы недавно сказали, что надеетесь когда-то стать хорошим боксером. То есть пока таковым себя не считаете?

Артур Бетербиев: Я не считаю, что владение одним или несколькими поясами автоматически делает тебя хорошим боксером. Реально хороший боксер - тот, за которым интересно наблюдать, смотреть за его техникой, навыками. У меня много критериев, которые можно перечислять бесконечно. Пока я далек от этого, но у меня есть желание идти к цели. Надеюсь, я дойду.

И все же вы титулованный боксер, известный спортсмен. Но как-то посетовали, что вас путают с Хабибом Нурмагомедовым. Неужели правда?

Артур Бетербиев: В последние несколько лет я живу в Канаде, в Монреале. Хоккейный город, здесь есть клуб "Монреаль Канадиенс", который выступает в НХЛ. Так что сначала меня путали с Александром Овечкиным. Потом, когда Хабиб стал набирать популярность, начали путать с ним. Тут ситуация получилась более запущенная, потому что ко мне подходили даже в аэропорту. Хотя мне кажется, мы не похожи. Знаете, раньше я смущался, когда меня узнавали как боксера. Но сейчас мне даже нравится, когда меня не путают с Хабибом, а просят автограф у Артура Бетербиева.

Досье "РГ"

Артур Бетербиев родился в Дагестане 21 января 1985 года.

Чемпион мира и Европы, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в составе сборной России.

В 2013 году перешел в профессиональный бокс и, подписав контракт с канадским менеджером, перебрался в Монреаль.

Артур - непобежденный боксер, известный как "Белый панчер". Он вырубает всех. На его счету 15 боев и 15 нокаутов.