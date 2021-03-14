Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе КМ

Норвежский биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная России заняла седьмое место.

За скандинавов выступали Тириль Экхофф, Марте Рейселанн, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Они преодолели дистанцию за 1 час 1 минуту 24,1 секунды, затратив четыре дополнительных патрона. Вторыми финишировали итальянцы (отставание - 1 минута 8,7 секунды; десять дополнительных патронов), замкнули тройку лидеров шведы (+1.22,7; десять патронов).

Россию представляли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов (+3.04,1; три штрафных круга плюс девять патронов).

Микст в Нове-Место был третьей смешанной эстафетой в сезоне. Первую победу в ней одержали наши спортсмены (Кайшева, Светлана Миронова, Логинов и Латыпов).

Чуть позднее сегодня состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). В составе российской сборной выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Сингл-микст завершит соревновательную программу этапа Кубка мира в Нове-Место.