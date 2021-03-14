Коркунов - ныне признанный банкротом успешный бизнесмен первого десятилетия века - войдет в историю отечественной экономики своей фамилией, навсегда утратив имя. Потому что коробка с лейблом "Коркунов" для очень многих в нашей стране стала синонимом слов "Пожалуйста" и "Я очень прошу". Ее приносили вместе со стопкой документов в налоговые, оставляли медсестрам в больницах, угощали важных чиновников. Это никогда не была взятка - стоимость презента слишком незначительная для того, чтобы считать такое подношение преступлением.

Андрей Коркунов не сразу стал королем шоколада, да и в статус банкрота перешел через 14 лет после того, как продал свою "империю" американской Wrigley за 300 млн долларов.

Андрей Коркунов родился в 1962 году в городе Алексине Тульской области. Отец - замдиректора местного завода, мама - инженер на том же предприятии. Вполне благополучное детство. Как рассказывал сам Коркунов в своих интервью "шоколадной эпохи", он всегда хотел быть "директором завода". Учился в Московском энергетическом институте, - старший товарищ приехал на каникулы в Алексин и рассказал, что быть студентом МЭИ - очень весело. Поездки на картошку и прочие радости под гитару студент Коркунов вполне успешно совмещал и с учебой, и с подработками. Трудился дворником, грузчиком, а позже, став членом комитета института по работе с иностранными студентами, получил доступ к разным импортным вещам - джинсам, сигаретам, даже целлофановым пакетам - и успешно их сбывал.

После вуза - в армию. Молодой инженер с офицерскими погонами попал военным представителем в конструкторское бюро в подмосковную Коломну, где четыре года - дольше положенного срока - вполне успешно служил. Из армии ушел в 1991 году в звании капитана. Организовал там же в Коломне кооператив по пошиву джинсов, затем занялся торговлей продуктами питания, среди которых был и шоколад.

В какой-то момент Коркунов решил, что стать директором завода проще всего, если построить собственное предприятие. Прикинул по своим возможностям: в нефтепереработку или металлургию пойти денег не хватит, а вот на шоколадное производство сбережений набиралось. Правда, год был непростой - 1998, итальянский партнер испугался и самоустранился от проекта, но Коркунов справился и в одиночку.

Так в 1999 году в Одинцове появилась шоколадная фабрика. Ходили легенды о том, как сам владелец работал над каждой конфетой. Помимо массового продукта была серия изделий ручной работы. Секретные рецепты Андрей Коркунов подсматривал в маленьких кондитерских лавочках городов Италии и Франции, выписывал оттуда мастеров, чтобы они научили чему-то новому.

После продажи фабрики и бренда Коркунов еще некоторое время оставался в руководстве в прошлом собственного предприятия.

Отойдя от шоколадных дел, решил попробовать себя в банковском бизнесе. Приобрел в 2008 году казанский Татэкобанк, попытался на его основе внедрить новые подходы к работе, однако не слишком преуспел. Банк, переименованный им в "Анкор Банк сбережений", лишился лицензии в 2017 году. Одновременно возникло несколько скандальных историй, в том числе связанных с пропажей денег покойных друзей Коркунова. Начались разбирательства, одного из руководителей "Анкора" признали виновным в пропаже средств. Сам Коркунов заметного участия во всех этих событиях не принимал. Судя по оговоркам близких к нему людей, он мирно обитает где-то во французской глубинке и возвращаться к деятельности в России не планирует. В рамках банкротства ему предстоит погасить долг в 1,9 млн рублей.

"Шоколадный король" во времена процветания своей империи был весьма открытым для публики человеком, но оказавшись в изгнании, ведет себя намного скромнее и комментариев о происходящем не дает.

Плитка на экспорт

На момент продажи фабрика была лидером сегмента премиум: ее доля оценивалась экспертами в 33,7%. Однако к этому времени она уже снизилась: участники рынка объясняли это консервативностью предприятия - долгое время фабрика выпускала один и тот же продукт и не меняла его. Коркунов объяснял продажу предприятия стремлением выйти на международный уровень. В 2011 году фабрика претерпела ребрендинг, в ассортименте появился новый шоколад. В ноябре 2020-го, по данным Роскачества, шоколад "Коркунов" при самой высокой цене оказался лидером по содержанию молока и по общей жирности. В прошлом году фабрика выпустила свою первую продукцию на экспорт. Сейчас плитки с подмосковной фабрики продаются в странах Ближнего Востока: Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане.

Подготовила Татьяна Карабут