Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе КМ в Чехии

Представители Швеции Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон стали победителями одиночной смешанной эстафеты (сингл-микста) на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Скандинавский дуэт показал результат 37 минут 41,4 секунды, затратив семь дополнительных патронов. Вторыми финишировали норвежцы (отставание 1,5 секунды), третьими - американцы (+26,1; 7). К слову, спортсмены из США впервые в истории поднялись на подиум в сингл-миксте. Ну а российская команда, за которую выступали Лариса Куклина и Матвей Елисеев, заняли пятое место с отставанием от лидеров на 1 минуту 10,8 секунды.

Отметим, что сборная Норвегии выиграла зачет смешанных эстафет Кубка мира сезона-2020/21, набрав по итогам шести гонок 228 очков. Вторыми стали французы (211 очков), третьими - шведы (210). Последний этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 18 по 21 марта.