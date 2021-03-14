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14.03.2021 21:04
Рубрика: Власть

Сердце остановилось

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
В субботу вечером стало известно о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Пономарева. Причиной смерти стала остановка сердца.

Без малого десять лет он представлял в Совете Федерации законодательную власть Тюменской области. В комитете курировал вопросы развития авиационной отрасли.

Михаил Пономарев родился 1 января 1954 года в Пензенской области. По окончании Кировоградского летно-штурманского училища работал штурманом самолета Ан-24, позже получил диплом штурмана-инженера.

С середины 1990-х - на госслужбе. Занимал должность заместителя главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, затем вице-губернатора региона. В декабре 2011 года депутаты Тюменской областной Думы делегировали Михаила Пономарева в Совет Федерации.

За время работы в верхней палате парламента он стал соавтором 23 законопроектов, в том числе поправок в Воздушный кодекс, направленных на усиление безопасности аэропортов.

Награжден орденами Дружбы, Почета, медалью "В память 850-летия Москвы". Имеет благодарность президента РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Пономарева. "Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации", - написала она в телеграмме на имя главы Тюменской облдумы Сергея Корепанова.

Матвиенко также отметила компетентность и профессионализм Пономарева, которые помогали ему решать важные вопросы и вызывали уважение жителей региона и коллег по парламентской работе.

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